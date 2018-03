Nationalrat - Muttonen: Neue Mandatsverteilung bringt Stärkung des EU-Parlaments

Zwei zusätzliche Abgeordnete für Österreich - Josef Weidenholzer nimmt SPÖ-Mandat wahr

Wien (OTS/SK) - Die Neuverteilung der Mandate im EU-Parlament

bringt aus Sicht der SPÖ-EU-Sprecherin Christine Muttonen eine weitere wichtige Stärkung des Gremiums. "Österreich profitiert nicht nur durch zwei zusätzliche Mandate", so Muttonen, sondern auch durch eine generelle Stärkung der kleineren Staaten innerhalb der EU. ****

"Hinter dieser Änderung steht eine demokratiepolitische Überlegung:

Die kleinen Staaten in Europa erhalten durch die Neuverteilung mehr Mandate als bisher und werden so in ihrer Position gegenüber den großen Staaten gestärkt", so Muttonen. Die Neuverteilung schaffe die Grundlage dafür, dass die Interessen der Bürgerinnen und Bürger unabhängig von der Größe des jeweiligen Mitgliedstaates gehört werden.

Durch die zu beschließende Regelung wird auch Österreich zwei zusätzliche Sitze im Europaparlament bekommen. Für die SPÖ wird Josef Weidenholzer das Mandat wahrnehmen. (Schluss) sa/bj/mp

