Leichtfried: VPNÖ rückt offensichtlich vom isolierten NÖ Schulmodell der 10- bis 12-Jährigen ab

Wegfall der 10-Prozent-Beschränkung trägt zur Qualitätsverbesserung bei

St. Pölten, (OTS/SPI) - "Einen Schwenk in der VPNÖ-Bildungspolitik" ortet der Bildungssprecher der SPÖ Niederösterreich, Klubobmann LAbg. Mag. Günther Leichtfried, in den heutigen Aussagen von VP-Bildungslandesrat Heuras zum künftigen Schulwesen in Niederösterreich. "Bisher stand das isolierte VPNÖ-Modell einer gemeinsamen Schule der 10- bis 12-Jährigen wie in Stein gemeißelt in Zentrum aller schulpolitischen Überlegungen von Heuras & Co. Plötzlich wird erfreulicherweise von einer 'Bildungsdrehscheibe der 10- bis 14-Jährigen' gesprochen, was auf eine bevorstehende Abrückung der VPNÖ-Position über die Hintertür hindeutet. Anscheinend hat die Volkspartei die Unzulänglichkeiten in ihrem eigenen Modell mittlerweile begriffen, insbesondere das Problem, wie es mit jenen Schülerinnen und Schülern weitergehen soll, die im Sommer den NÖ Modellversuch nach zwei Jahren verlassen und nicht in die AHS-Unterstufe wechseln werden. Der damit drohende Qualitätsverlust im Unterricht wird weder für die Schülerinnen und Schüler noch für ihre Eltern akzeptabel, geschweige denn vom pädagogischen Standpunkt aus sinnvoll sein", reagiert Klubobmann Leichtfried.

Weiters sieht Leichtfried im VP-Wunsch, das NÖ Schulmodell auf alle NÖ Hauptschulen auszuweiten, eine langjährige Forderung der SPÖ Niederösterreich nach einer gemeinsamen Schule aller 10- bis 14-Jährigen in einem ersten Schritt umgesetzt. "Für die SPNÖ ist das klare Bekenntnis zur raschen Ausweitung der Neuen Mittelschule und damit dem Wegfall der unseligen 10-Prozent-Beschränkung eine wichtige Maßnahme zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur im Allgemeinen sowie eine Qualitätsverbesserung für hunderte Pflichtschulstandorte in Niederösterreich", so Leichtfried. (Schluss) ha

