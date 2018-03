Nationalrat - Ostermayer: Umsetzung der wesentlichen Teile der Europäischen Kinderrechtskonvention erfreulich

"Darauf schauen, dass Verfassung funktioniert und kein Durcheinander entsteht"

Wien (OTS/SK) - Staatssekretär Josef Ostermayer hat es heute, Donnerstag, als "erfreulich, dass die Umsetzung der wesentlichen Teile der Europäischen Kinderrechtskonvention in die österreichische Bundesverfassung auf der Tagesordnung ist" bezeichnet. In Richtung Grüne betonte Ostermayer, dass man genau überlegen müsse, welche Signale man mit einer Gesamtübernahme der Kinderrechtskonvention setze. So könne eine Gesamtübernahme möglicherweise "Missverständnisse auslösen"; zudem seien manche Punkte, wie etwa keine strafrechtliche Verfolgung von Kindern unter 14 Jahren, "selbstverständlich" und auch schon anderswo geregelt, so Ostermayer im Nationalrat. ****

Generell sei es "unsere Aufgabe, darauf zu achten, dass die Verfassung funktioniert und es kein Durcheinander gibt", so Ostermayer mit Blick auf die Wortmeldungen renommierter Verfassungsrechtler, die schon im Ausschuss dargelegt haben, warum es sinnvoll sei, bestimmte Teile der Kinderrechtskonvention zu übernehmen und bestimmte Teile nicht. Staatssekretär Ostermayer bekräftigte weiters: "Es ist wichtig, das umzusetzen, worüber es eine breite Einigung gibt." Der Staatssekretär verwies in dieser Frage auch auf die im Regierungsprogramm vorgesehene Erarbeitung eines Grundrechtskatalogs. (Schluss) mb/bj

