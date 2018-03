VP-Marek: Ein guter Tag für die Kinderrechte in unserem Land

ÖVP-Klubobfrau erfreut über Verankerung der Kinderrechte in der Bundesverfassung

Wien (OTS) - Erfreut zeigt sich heute, Donnerstag, die

Landespartei- und Klubobfrau der ÖVP Wien Christine Marek über die Verankerung der Kinderrechte in der österreichischen Bundesverfassung. "Wir haben lange darauf hingearbeitet", so Marek, die darauf hinweist, dass nun der Schutz und die Fürsorge zum Wohle eines jeden Kindes in der Verfassung festgeschrieben werde und auch das Recht auf Partizipation einen zentralen Platz einnehme. Damit werde der Kern der UN-Kinderrechtskonvention getroffen und die seit deren Ratifikation im Jahre 1992 geforderte Einbettung in die Verfassung endlich vorgenommen. "Heute ist deshalb ein guter Tag für die Kinderrechte in unserem Land", so Marek.

Natürlich könne man auch mit den besten verfassungsrechtlichen Grundsätzen Kinderrechtsverletzungen nicht verhindern. Allerdings präge ein in der Verfassung verbrieftes Grundrecht das allgemeine Rechtsbewusstsein positiv. Das neue Verfassungsgesetz stärke die Stellung des Kindes als Individuum und stelle den Anspruch auf Anerkennung seiner Persönlichkeit in den Mittelpunkt. "Darüber hinaus braucht es aber auch gute Gesetze für faire Lebensbedingungen unserer Kinder", so Marek. "Dazu ist die Verankerung in der Verfassung jedenfalls eine wichtige Stütze und ein wichtiges gesellschaftspolitisches Signal."

