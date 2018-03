Huainigg: Rechte für behinderte Kinder in Verfassung verankert

Gleichheitsgrundsatz muss von Geburt an gelten: Ein behindertes Kind ist kein Schaden!

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Als positiven Schritt mit aktuellem Bezug begrüßt Dr. Franz-Joseph Huainigg, ÖVP-Sprecher für Menschen mit Behinderungen, die verfassungsrechtliche Verankerung von Kinderrechten: "Besonders möchte ich Artikel 6 über die Rechte von Kindern mit Behinderungen hervorheben: Jedes Kind mit Behinderung hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die seinen besonderen Bedürfnissen Rechnung tragen. Im Sinne des Artikel 7 Abs. 1 B-VG ist die Gleichbehandlung von behinderten und nicht behinderten Kindern in allen Bereichen des täglichen Lebens zu gewährleisten."

"Dieser Gleichheitsgrundsatz stellt sicher, dass behinderte Kinder Anspruch auf spezielle Unterstützung und Förderung haben - etwa im Rahmen der Frühförderung oder durch integrativen Unterricht beim Schulbesuch", erklärt Huainigg. Er weist jedoch darauf hin, dass Gleichbehandlung nicht in allen Lebensbereichen gegeben ist: "Die Geburt eines behinderten Kindes wird nach wie vor als Schadensfall gewertet", sagt der ÖVP-Behindertensprecher und bezieht sich damit auf mehrere OGH-Urteile, die den Eltern behinderter Kinder Schadenersatz für deren Lebensexistenz zugesprochen haben. Der Hintergrund: Wenn Ärzte bei vorgeburtlichen Untersuchungen die Behinderung eines Kindes nicht diagnostizieren, können sie von den Eltern geklagt werden - soweit diese argumentieren, sie hätten eine Abtreibung vorgenommen, wenn sie von der Behinderung des Kindes gewusst hätten. "Diese Situation ist untragbar. Es stellt keinen Vorteil für Eltern dar, wenn sie finanzielle Unterstützung nur aufgrund der Behauptung erhalten, sie hätten ihr Kind abgetrieben. Zusätzlich werden die Ärzte stark unter Druck gesetzt und raten schon bei geringem Verdacht zur Abtreibung, um Schadenersatzklagen auszuweichen. Festzuhalten ist auch, dass die Ärzte die Behinderung nicht verursacht oder verschlimmert, sondern nur nicht erkannt haben - dies muss zwar Konsequenzen haben, aber nicht durch den Ersatz der Lebenskosten eines Kindes", sagt der ÖVP-Behindertensprecher.

Er begrüßt vor diesem Hintergrund die Gesetzesinitiative von Justizministerin Bandion-Ortner, die Schadenersatzklagen in Zusammenhang mit der Geburt eines unerwünschten behinderten Kindes verhindern will: "Gerade in Hinblick auf die gesellschaftspolitische Wertung, die wir bislang Richtern überlassen haben, ist diese Gesetzesinitiative wichtig und notwendig. Das haben auch beide Regierungsparteien bei der Formulierung des Regierungsprogrammes erkannt und festgeschrieben, "dass selbstverständlich die Geburt und Existenz eines Kindes mit Behinderung kein Schaden ist, wie groß die Betroffenheit und Trauer der Eltern über die Tatsache der Behinderung ihres Kindes auch sein mag."

"Die gemeinsame Meinung der Regierungsparteien muss nun mit Leben erfüllt werden. Der Entwurf der Justizministerin ist ein guter Ansatz, den wir als Grundlage für eine Regelung im Sinne betroffener Eltern und Kinder weiterentwickeln sollten", plädiert Huainigg abschließend.

