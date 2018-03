Nationalrat - Steßl-Mühlbacher: Verankerung der Kinderrechte in Verfassung "historischer Tag"

Prähauser über Beschluss des Bundesverfassungsgesetzes über Rechte von Kindern erfreut

Wien (OTS/SK) - Als "historischen Tag" wertete SPÖ-Nationalratsabgeordnete Sonja Steßl-Mühlbacher die heutige Verankerung der Kinderrechte in der Verfassung. Es sei allerdings "bedauerlich", dass die Grünen, die hier mit "Scheinargumenten und Halbwahrheiten" arbeiteten, dem Gesetzesentwurf nicht zustimmen, so Steßl-Mühlbacher am Donnerstag im Parlament. Auch SPÖ-Nationalratsabgeordneter Stefan Prähauser zeigte sich über den Beschluss des Bundesverfassungsgesetzes über die Rechte von Kindern erfreut. "Es ist besser, dies auf den Weg zu bringen, als auf etwas zu warten, was nicht zustande kommt", so Prähauser. ****

Nationalratsabgeordnete Steßl-Mühlbacher unterstrich in Richtung Staatssekretärin Remler, dass es wichtig sei, in Österreich zu einem einheitlichen Jugendschutz- und Jugendwohlfahrtsgesetz zu kommen. Es dürfe im Jahr 2011 nicht sein, dass es vom Wohnort abhängt, welchen Schutz ein Jugendlicher genießt, so Steßl-Mühlbachers Appell. (Schluss) mb/sc/mp

