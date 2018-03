Nationalrat - Binder-Maier: Kinder haben Recht auf Schutz, Würde, Respekt und Zuwendung

Pendl: Meilenstein im Interesse unserer Kinder

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Familiensprecherin Gabriele Binder-Maier betonte am Donnerstag im Nationalrat, dass mit der Beschlussfassung des Verfassungsgesetzes über die Kinderrechte die wesentlichen Elemente der Kinderrechtskonvention in die Verfassung übernommen werden. "Kinder haben das Recht auf Schutz, Würde, Respekt und Zuwendung. Mit der heutigen Beschlussfassung sind wir auf dem richtigen Weg," so Binder-Maier. Der heutige Beschluss habe zudem Symbolwirkung, da die Rechte der Kinder in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit gerückt werden. ****

Die Familiensprecherin appellierte außerdem an die Familienstaatssekretärin, im Einklang mit den Bundesländern aktiv zu werden, um einheitliche Kinder- und Jugendschutzbestimmungen zu erstellen. "Es geht um einheitliche Standards und ein dicht geknüpftes Netz zum Schutz unserer Kinder", sagte Binder-Maier.

Als "Meilenstein, der nach sehr langen Diskussionen zu einem wichtigen und richtigen Abschluss im Interesse unserer Kinder geführt hat", bezeichnete SPÖ-Sicherheitssprecher Otto Pendl die Übernahme der Kinderrechte in die Verfassung. Bislang habe ihm noch niemand sagen können, welche Bereiche der UN-Konvention in Österreich noch nicht umgesetzt wurden, so Pendl. Österreich könne stolz darauf sein, dass in vielen Bereichen, wie in der Bildung, die Kinderrechtskonvention bereits umgesetzt wurde. Zum "Fall Luca" und "Fall Vorarlberg" forderte Pendl die Opposition über alle Bundesländer- und Parteigrenzen hinweg zu einem Schulterschluss auf, Regelungen zu finden, "damit so etwas nicht mehr passieren kann." (Schluss) pl/sc/mp

