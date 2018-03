FPÖ: Verfassungsrechtsschutz für Kinder muss auch für Ungeborene gelten

Grüne und Regierungsparteien gegen verfassungsrechtlich verankerten Schutz von Ungeborenen

Wien (OTS) - Die FPÖ brachte heute einen Abänderungsantrag zum Verfassungsgesetz ein, welches die Kinderrechte in der Verfassung verankert. Es sollte im Artikel 1 die Textpassage "jedes Kind" durch "jedes ungeborene und geborene Kind" ersetz werden, so dass es dann weiter lauten sollte: "... hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für sein Wohlergehen notwendig sind, auf bestmögliche Entwicklung und Entfaltung sowie auf die Wahrung seiner Interessen auch unter dem Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit. Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher und privater Einrichtungen muss das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein."

"Der den Kindern einzuräumende verfassungsrechtliche Schutz ist insofern unvollständig, als nicht die der österreichischen (einfach gesetzlichen) Rechtslage entsprechende Anerkennung der Kinderrechte, so wie dies bei § 22 ABGB auf Ungeborene zutrifft, erstreckt wird", erklären FPÖ-Frauensprecherin NAbg. Carmen Gartelgruber und FPÖ-Verfassungssprecher NAbg. Harald Stefan. Dieser in der österreichischen Rechtstradition tief verankerte Grundsatz der Teilhabe auch der Ungeborenen an dem Rechtschutz, der den Lebenden gesetzlich eingeräumt sei, müsse konsequenterweise bei Einführung eines Verfassungsrechtsschutzes für Kinder mit bedacht werden.

Diese Abänderung wurde nur von FPÖ und BZÖ goutiert. Grüne und Regierungsparteien haben sich gegen einen verfassungsrechtlich verankerten Schutz von Ungeborenen gewandt.

