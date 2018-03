Diözese Graz-Seckau startet Kommunikations-Offensive

Kirchliche Leitungsverantwortliche stellen sich in zahlreiche Regionalveranstaltungen dem Gespräch

Graz, 20.01.11 (KAP) Mit einer Kommunikations-Offensive in allen steirischen Regionen geht die Diözese Graz-Seckau in den kommenden Wochen gezielt auf die Menschen zu. Ab 28. Jänner stellen sich dabei unter dem Motto "Zuhören und ernst nehmen" zahlreiche kirchliche Leitungsverantwortliche - unter ihnen auch Bischof Egon Kapellari -an sechs Orten dem Gespräch. Die Dialogveranstaltungen bilden ein zentrales Element des gesamtdiözesanen Dialogprozesses, den Bischof Kapellari im Vorjahr u.a. mit einem "Diözesangespräch" angestoßen hatte.

Bei den Gesprächen gehe es "um Zuhören als ehrliches, aktives Geschehen mit der Bereitschaft, Botschaften ernsthaft in Entscheidungsprozesse einzubeziehen", so Diözesansprecher Georg Plank. Die Kirche wolle durch ihre Dialogbereitschaft deutlich machen, dass sie durch die jüngsten Krisen und Erschütterungen "nicht gelähmt sei, sondern sich konstruktiv den gesellschaftlichen Herausforderungen stellt", betonte Plank.

So ist die Initiative bewusst offen für alle Menschen und alle kirchlichen Themen angelegt. Dem entspricht auch die Auswahl der jeweiligen "location": meist sind es Gasthäuser oder andere Orte der Zivilgesellschaft, nur in Kapfenberg lädt die Diözese zu einem "Heimspiel" in den Pfarrsaal St. Oswald.

Den Auftakt bilden am 28. Jänner ab 18 Uhr sechs zeitgleich startende Gesprächsrunden an sechs verschiedenen Orten in der Steiermark. Dabei werden sich verschiedene kirchliche und zivilgesellschaftliche Gruppen durch Kurzstatements einbringen.

Mehr auf www.kathpress.at

