EDU 2011 - Zweiter niederösterreichischer Bildungspreis für herausragende Leistungen im Bildungs- und Schulbereich

Engagierte Pädagoginnen und Pädagogen vor den Vorhang holen

St. Pölten, - (OTS) - Die Plattform "Pro Niederösterreich" startete dieser Tage ihre Initiative "NÖ Bildungspreis - education award 2011". Der "Niederösterreichische Bildungspreis", der in diesem Jahr zum zweiten Mal und in sieben verschiedenen Kategorien vergeben wird, soll Pädagoginnen und Pädagogen aus allen Bildungsbereichen in Niederösterreich ansprechen. LHStv. Dr. Sepp Leitner, Präsident des Vereins Pro NÖ, sowie Beate Schasching, Vizepräsidentin des NÖ Landesschulrats, stellten heute im Rahmen einer Pressekonferenz die Ausschreibung für den "EDU 2011" vor.

"Sowohl der persönliche Einsatz über das normale Maß an Unterrichts-und Erziehungstätigkeit hinaus, als auch das erfolgreiche Leiten, Initiieren oder Gestalten von Projekten im Unterricht werden prämiert. Die Einreichfrist läuft bis Ende März 2011. In Niederösterreichs Schulen und Ausbildungsstätten wird vom Lehrpersonal teilweise Außergewöhnliches geleistet. Viele dieser erbrachten Leistungen werden aber von der breiten Öffentlichkeit nur eingeschränkt wahrgenommen, wodurch einerseits die Vorbildwirkung für andere Schulen ungenutzt, aber auch die gute Arbeit der PädagogInnen unerwähnt bleibt. Dies wollen wir mit dem "NÖ Bildungspreis -education award 2011 - ändern", so der Präsident des Vereins Pro Niederösterreich, LHStv. Dr. Sepp Leitner, der sich auch bei den zahlreichen Sponsoren aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ausdrücklich bedankte. Die Ausschreibung richtet sich an Pädagoginnen und Pädagogen in Kindergärten und Vorschulen, an MitarbeiterInnen der Erwachsenenbildung sowie an alle Lehrkräfte an Schulen und Bildungseinrichtungen in Niederösterreich.

"Mehr als 20.000 Menschen sind unserem Bundesland in den verschiedensten Bildungseinrichtungen als Lehrkräfte beschäftigt. Lehrer und Lehrerinnen sind die wichtigsten Bezugspersonen in den Schulen und Quellen des Lernens für unsere Kinder. Der Bildungspreis ist daher ein wichtiges Zeichen der Anerkennung der vielfach geleisteten Arbeit", so die Vizepräsidentin des NÖ Landeschulrats, Beate Schasching, die betont, dass bereits jetzt dutzende neue Einreichungen bei Pro NÖ für den EDU 2011 eingelangt sind. "Obwohl wir uns erst heute an die Öffentlichkeit wenden, ist der Preis bereits seit Wochen Gesprächsthema bei den niederösterreichschen Pädagoginnen und Pädagogen", freut sich Schasching.

Nähere Informationen zum EDU gibt es auf der Homepage von Pro Niederösterreich: www.pronoe.at

Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen der EDU-Gala am Montag, den 23. Mai 2011, um 19.00 Uhr, im Lenausaal des Z 2000 in Stockerau durch Bildungsministerin Dr. Claudia Schmied!

(Schluss) fa/df

Rückfragen & Kontakt:

SPNÖ-Landesregierungsfraktion/SPNÖ-Landtagsklub

Mag. Andreas Fiala, Pressesprecher LHStv. Dr. Sepp Leitner

Tel.: 02742/9005 DW 12794, Mobil: 06642017137

andreas.fiala @ noel.gv.at

www.noe.spoe.at