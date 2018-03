FPÖ-Gartelgruber: Auch die Rechte ungeborener Kinder müssen berücksichtigt werden

Besonderer Schutz für behinderte Kinder ist begrüßenswert

Wien (OTS) - "Mir fehlt ein ganz wichtiger Ansatz in der Debatte

des Bundesverfassungsgesetzes über die Rechte der Kinder: Die Rechte ungeborener Kinder werden von dem zu beschließenden Verfassungsgesetz nicht mit umfasst. Deswegen haben wir einen entsprechenden Abänderungsantrag eingebracht, damit auch ungeborene Kinder Anspruch auf Schutz und Fürsorge haben", erklärt die freiheitliche Frauensprecherin NAbg. Carmen Gartelgruber anlässlich der Parlamentsdebatte über die Aufnahme von Kinderrechten in die Verfassung. Im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch sei dieses Recht hingegen in § 22 seit 200 Jahren verankert. Ungeborenen wie geborene Kinder hätten von dem Zeitpunkt der Empfängnis an einen Anspruch auf den Schutz der Gesetzte. "Es ist meiner Ansicht nach eine sehr gute und lebensbejahende Rechtsposition, die wir weiter pflegen sollten. Wie bereits vor 200 Jahren wäre Österreich auch diesmal wieder Vorreiter für eine gute Sache", meint Gartelgruber.

"Es freut mich sehr, dass auch Kinder mit Behinderung in der UN -Kinderrechtskonvention entsprechend berücksichtigt werden. In diesem Bereich gibt es in Österreich durchaus noch Nachholbedarf", verweist Gartelgruber auf die unbefriedigende Situation in Österreich. Deswegen sei es sehr begrüßenswert, wenn der besondere Schutz für behinderte Kinder jetzt auch in der österreichischen Verfassung verankert würde. Es sei wirklich mehr als notwendig die Gleichbehandlung von behinderten und unbehinderten Kindern im täglichen Leben zu gewährleisten.

Nicht sinnvoll sei es dagegen die UN-Kinderrechtskonvention in ihrer Gesamtheit in die österreichische Bundesverfassung zu übernehmen, da verschiedene Teile in Österreich von keinerlei Relevanz seien oder sich auf völlig andere Rechtstraditionen bezögen und mit dem österreichischen Rechtssystem nicht kompatibel seien. "Das islamische Bürgschaftssystem der Kafala ist sicherlich nicht geeignet, Eingang in unsere Verfassung zu finden. Glücklicherweise stellt sich in Österreich das Problem der Kindersoldaten nicht, so dass auch hier keine verfassungsrechtliche Regelung nötig ist", verweist Gartelgruber auf zwei Beispiele, die demonstrierten, dass eine komplette Übernahme der Konvention widersinnig sei.

