Kinderrechte - BZÖ-Haubner: Notwendiger und wichtiger Schritt

"Auch beim Jugendwohlfahrtsgesetz fehlen Standards und Vorgaben bei Verdacht auf Kindesmisshandlung"

Wien (OTS) - "Kinder sind das wertvollste Gut, das wir besitzen,

sie haben ein Recht auf liebevolle Eltern - aber der politische Auftrag ist es, Familie leistbar zu machen und Schutz und Fürsorge durch geeignete Maßnahmen sicherstellen", erklärte BZÖ-Familiensprecherin Abg. Ursula Haubner in ihrem Debattenbeitrag. Deshalb stimme das BZÖ der Verankerung der Kinderrechte in der Verfassung zu, "weil dies nach fast 20 Jahren ein notwendiger und wichtiger Schritt ist", so Haubner. Gleichzeitig wurde die Generationengerechtigkeit auf BZÖ-Initiative übernommen. Kritik gab es von Haubner für das "zu lasche" Jugendwohlfahrtsgesetz.

Bei der Generationengerechtigkeit geht es um die Wahrung der Interessen unter dem Gesichtspunkt der Generationen. Gerade bei Zukunftsinvestitionen, Forschung, Familie und Gesundheit dürfe nicht zu Lasten künftiger Generationen entschieden werden, warnte Haubner und erinnerte: "Generationengerechtigkeit ist BZÖ-Politik, die nicht auf Kosten künftiger Generationen aufgebaut ist."

Unzufrieden ist Haubner mit dem Jugendwohlfahrtsgesetz: "Es fehlen Standards und Vorgaben bei Verdacht auf Kindesmisshandlung." Vorschläge gäbe es aber bereits seit dem Jahr 2008. "Wie lang müssen wir noch warten", fragte Haubner. Erst gestern hatte das BZÖ einen Antrag auf Anzeigepflicht bei Kindesmisshandlung eingebracht und "der wurde im Justizausschuss vertagt!"

Auch bei der ständig geforderten besseren Vernetzung der Behörden und strengeren Strafen bei Kindesmisshandlung sei die Regierung noch immer säumig, so die BZÖ-Familiensprecherin, "aber wenn nicht einmal nach dem Tod eines Kindes sich die Familienstaatssekretärin den Kopf über Verfehlungen ihrer Stellen zerbricht?" Deshalb forderte Haubner ein Bündnis zum Schutz von Kindern, deren Eltern überfordert sind.

