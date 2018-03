FPK-Darmann zu Obex-Mischitz: Von SPÖ initiiertes Polittheater ist nur ein Sturm im Wasserglas

Klagenfurt (OTS) - Zu den heute von SP-Landtagsabgeordneten Obex-Mischitz in Sachen KABEG getätigten Aussagen hält FPK-Klubobmannstellvertreter Gernot Darmann fest, dass es immer zwei Parteien brauche, um einen Vergleich abzuschließen. "Im konkreten Fall haben sich die KABEG auf der einen Seite und Dr. Angres mit seinem Rechtsvertreter Dr. Murko auf der anderen Seiten auf diesen Vergleich geeinigt. Somit liegt wohl klar auf der Hand, dass das von SPÖ-Seite initiierte Polittheater rund um die Entlassung von Dr. Angres nur ein Sturm im Wasserglas gewesen ist", sagt Darmann.

Wenn Obex-Mischitz weiters die Offenlegung der Anwalts-, Beratungs-und Dienstleistungskosten in der KABEG fordert, könne man sie dahingehend beruhigen, dass SP-Gesundheitslandesrat Peter Kaiser, immerhin der Parteiobmann von Obex-Mischitz, als Aufsichtskommisär und Mitglied des Aufsichtsrates sämtliches Zahlenmaterial zur Verfügung stehe. Man müsse allerdings in der Lage sein, Jahres- und Quartalsberichte der KABEG lesen zu können bzw. dies tun. "Sollte Obex-Mischitz wirklich meinen, in Gesundheitsfragen kompetent zu sein, kann sie sich ja jederzeit darum bemühen, von ihrer Partei in verschiedene Gremien eingesetzt werden, z. B. als Mitglied des KABEG-Aufsichtsrates, wo bis zum heutigen Tag ihr Kollege Rohr sitzt. Vielleicht würde sie dann etwas mehr Sachlichkeit an den Tag legen", so Darmann abschließend.

