Diakonie: Jetzt Armut bei Kindern bekämpfen!

Investitionen in Bildung, soziale und integrative Schule wie gute Jugendwohlfahrt

Wien (OTS) - Wir brauchen jetzt "massive Investitionen in Kinder

und Bildung", reagiert Diakonie-Direktor Michael Chalupka auf die konstant hohen Armutszahlen bei Kindern und Jugendlichen. Bildung zahlt sich aus - individuell und für die gesamte Gesellschaft. Wir können uns die Zukunft nicht ersparen", ist Chalupka überzeugt. "So wie sich die Pädagogik ständig weiter entwickelt hat, müssen sich auch Lehrerausbildung, Unterrichtsformen, Schulverwaltung und Schularchitektur den neuesten Erkenntnissen und Anforderungen moderner Bildungssysteme anpassen."

Sollen alle Kinder profitieren, müsse die Integration endlich als Schlüssel in der Bildungspolitik erkannt werden. Laut Diakonie brauche Österreich ein faires Bildungssystem, das Talente nicht vergeudet und lernschwache Schülerinnen und Schüler nicht aussortiert, sondern das allen hilft, ihre Begabungen zu entfalten. "Wenn die ehemaligen Viertklässler jetzt ihr neues Schuljahr antreten, ahnen sie nicht, dass sie einer Auslese unterzogen wurden. Höhere Bildung werden nicht jene Kinder erhalten, die am gescheitesten sind, sondern jene, deren Eltern den besten sozialen Status haben. Welche Träume Kinder später verwirklichen können, hängt immer noch vom sozialen Status der Eltern ab", bedauert Chalupka.

Die Diakonie ruft deshalb auf, das Schulsystem zu einem Inklusiven umzugestalten. Ein gerechtes Schulsystem muss allen Kindern faire Chancen eröffnen, egal ob mit oder ohne Behinderungen, ob hoch- oder schulisch gesehen weniger begabt, egal aus welchem Elternhaus. Etwa die Hälfte aller Kinder mit festgestelltem Sonderpädagogischen Förderbedarf wird laut Bildungsbericht nach wie vor nicht integrativ beschult.

"Gerade jetzt, in wirtschaftlich angespannten Zeiten, müssen wir in Zukunftssektoren wie Kinder, Bildung und soziale Dienstleistungen investieren. Damit wir alle auf die Bildungsreise mitnehmen und niemanden zurücklassen.", so Chalupka.

Notwendige Investitionen

Kinder und Jugendliche und ihre Familien brauchen Unterstützung und Hilfen, die nicht nur im äußersten Krisenfall einsetzbar sind, sondern vor allem in der Prävention greifen und besonderen familiären Belastungen vorbeugen", weist Diakonie-Direktor Michael Chalupka, anlässlich der steigenden Probleme in Familien, auf die notwendigen Gegenmaßnahmen hin. "Es geht hier nicht nur um Kosten", betont Michael Chalupka, "sondern um Investition in die Zukunft der Kinder und der Gesellschaft.

Mangelnde Betreuung und Hilfe erzeugt Kosten anderswo, wenn die Jugendlichen keinen Job finden, in schlechte Verhältnisse oder Kriminalität abdriften oder ein höheres Krankheitsrisiko entsteht. Für ein neues und gutes Jugendwohlfahrtsgesetz braucht es die verbindliche Umsetzung bundesweit einheitlicher Qualitätsstandards. Notwendig ist auch die Erweiterung der Betreuungsmöglichkeiten für junge Menschen über das 18. Lebensjahr hinaus, das Vier-Augen Prinzip sowie die Umsetzung der UN-Konvention über die Kinderrechte in Österreich, so Chalupka abschließend.

