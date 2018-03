Korun kritisiert Abschiebung von Opfer von Menschenhandel und langjährig hier Lebenden

Grüne fordern menschenwürdigeren Umgang mit AsylwerberInnen

Wien (OTS) - Gestern Nacht fand eine Sammelabschiebung von nigerianischen StaatsbürgerInnen vom Flughafen Wien-Schwechat aus statt. "Dass vom Innenministerium mittlerweile wirklich um jeden Preis abgeschoben wird, sieht man daran, dass unter den Abgeschobenen ein junger Mann war, der beim Asylheim-Brandanschlag 2008 in Kärnten verletzt wurde, ein weiterer Mann, der bereits seit zehn Jahren unbescholten in Österreich gelebt hat und eine junge Frau, die als Opfer von Menschenhandel in Österreich gelandet war und gegen die Täter ausgesagt hatte", kritisiert Alev Korun, Menschenrechtssprecherin der Grünen, die gestrige Nacht-und-Nebel Aktion.

Die junge Nigerianerin, die seit sieben Jahren im Land lebte und sehr gut Deutsch sprach, hatte trotz Einschüchterungsversuchen den Mut zur Polizei zu gehen und gegen die Menschenhändler, die sie jahrelang zur Prostitution in Österreich gezwungen hatten, auszusagen. "Als Dankeschön bekam sie von der Innenministerin statt des humanitären Aufenthalts, der für Opfer von Menschenhandel vorgesehen wäre, die Abschiebung. Das ist der Gipfel des Zynismus", erklärt Korun. "Die junge Frau wird trotz ihrer mutigen Tat nicht geschützt, sondern direkt in die Hände ihrer Peiniger abgeschoben. Das setzt ein eindeutiges Zeichen für alle Opfer von Menschenhandel: Die Menschenhändler können sich ins Fäustchen lachen und die Opfer haben offensichtlich nicht einmal bei Kooperation mit der Polizei Schutz vom Staat Österreich zu erwarten. Trotz Information der Fremdenpolizei, dass das betroffene Opfer des Menschenhandels in Nigeria bedroht wäre, wurde abgeschoben. Es kann nicht sein, dass wir jene Menschen, die einen jahrelangen Leidensweg hinter sich haben, weil sie Opfer von Menschenhändlern wurden, so behandeln", meint Korun. "Es zeigt einmal mehr, dass unsere Ausländergesetze längst jedes Augenmaß verloren haben". Korun fordert dringend einen menschenwürdigeren Umgang mit AsylwerberInnen.

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at