Futtermittelwirtschaft: "Konsumenten können auf Unbedenklichkeit unserer Produkte vertrauen"

Österreichs Futtermittelunternehmen sind wir für Tiergesundheit und Lebensmittelsicherheit mitverantwortlich - Bauinger: "Diese Aufgabe nehmen wir sehr ernst"

Wien (OTS/PWK031) - Die österreichischen Futtermittelbetriebe nehmen ihre Verantwortung für die Sicherheit der Futtermittel in Österreich Tag für Tag wahr: Gemeinsam mit der AGES wird seit 2005 ein Rohstoffmonitoring durchgeführt, in dem auch auf Dioxin untersucht wird. Laut AGES wurden 2010 120 Proben auf Dioxin und dioxinähnliche PCB untersucht. Alle Proben waren in Ordnung. Ergänzt wird dieses Monitoringverfahren durch zahlreiche Eigenkontrollen und international anerkannte Qualitätssicherungssysteme der einzelnen Mischfutterbetriebe.

"Wir investieren viel Zeit und Geld in die Sicherheit unserer Futtermittel", betont Rupert Bauinger, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Gesunde Tierernährung für die österreichische Futtermittelwirtschaft und ergänzt: "Die österreichischen Konsumentinnen und Konsumenten können auf die Unbedenklichkeit, der von uns produzierten österreichischen Futtermittel vertrauen."

In Österreich steht die Futterversorgung mit heimischen Feldfrüchten im Vordergrund, die bäuerliche Tierproduktion ist gekoppelt an eigene Flächenausstattung der Bauernhöfe. Das unterscheidet die österreichische Landwirtschaft von industriellen Produktionsformen anderswo auf der Welt. "Als Futtermittelunternehmen sind wir für Tiergesundheit und Lebensmittelsicherheit mitverantwortlich. Diese Aufgabe nehmen wir sehr ernst", bekräftigt Bauinger. (AC)

Rückfragen & Kontakt:

Berufsgruppe Futtermittelgewerbe der Bundesinnung der Lebensmittelgewerbe

Arbeitsgemeinschaft für Gesunde Tierernährung (AGT)

Obmann Rupert Bauinger

Tel.: +43 (0) 72 23 / 844 77- 115

E-Mail: agt @ wko.co.at