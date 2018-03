"profil online": Paulus Manker ersetzt Martin Wuttke

In "Die Kunst der Unterhaltung", der jüngsten Produktion von Jan Lauwers und seiner Needcompany, wird der Tod von Paulus Manker inszeniert

Wien (OTS) - Wie "profil online" berichtet, inszeniert der flämische Künstler Jan Lauwers "Die Kunst der Unterhaltung -Needcompany spielt den Tod von Paulus Manker". Premiere ist am 5. März im Akademietheater. Ursprünglich sollte der deutsche Darsteller Martin Wuttke die Hauptrolle in der zynischen Komödie über einen berühmten Schauspieler, der seinem Leben ein Ende setzen möchte und von einer TV-Reality-Show eingeladen wird, öffentlich Selbstmord zu begehen, spielen. Nachdem Wuttke die Rolle laut Burgtheater aus "dispositionellen Unvereinbarkeiten" zurücklegen musste (die Produktion wird nicht nur im Repertoire laufen, sondern auch auf Festivals touren), ereilt nun einen Wiener der Tod: Paulus Manker. Die erste Probenphase in Brüssel hat er bereits hinter sich. Neben Mitgliedern der Needcompany wie Grace Ellen Barkey und Viviane De Muynck steht ihm die Burg-Schauspielerin Sylvie Rohrer zur Seite. Details auf www.profil.at.

