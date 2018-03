Heinisch-Hosek, Wurm und Hundstorfer: Einkommenstransparenz ist Meilenstein zu mehr Einkommensgerechtigkeit

Aus 18 Prozent Einkommensschere muss Null Prozent werden

Wien (OTS/SK) - In einer gemeinsamen Pressekonferenz am Donnerstag erklärten Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek, SPÖ-Frauensprecherin Gisela Wurm und Sozialminister Rudolf Hundstorfer die heute zur Beschlussfassung des Parlamentsplenums stehende Einkommenstransparenz als "Meilenstein". Ab 1. März dieses Jahres müssen Betriebe mit mehr als 1.000 Beschäftigten in innerbetrieblichen Berichten die Durchschnittseinkommen in den jeweiligen Verwendungsgruppen offenlegen. Mit diesem Gesetz - nur Schweden hat ebenfalls eine gesetzliche Verankerung der Einkommenstransparenz - nimmt Österreich eine Vorreiterrolle in Europa ein. ****

Das zur Beschlussfassung stehende Modell der Einkommenstransparenz hat auch international Beachtung gefunden, so gebe es laut Sozialminister Rudolf Hundstorfer etwa Anfragen der Sozialpartner aus Deutschland. Immer noch gebe es in Österreich eine Einkommensdifferenz von 18 Prozent, aber mit diesem Gesetz gehe es in die richtige Richtung, so Hundstorfer. Denn: "Aus 18 Prozent muss Null Prozent werden."

Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek erinnerte daran, dass die Einkommenstransparenz im Regierungsprogramm festgeschrieben ist. "Ich muss dazu sagen: Es war ein langer Weg. Aber ich kann heute sagen, wir können auf der Autobahn der Gleichstellung mit der Einkommenstransparenz ein wichtiges Teilstück heute eröffnen." Die Frauenministerin ist davon überzeugt, dass dieses Gesetz "die Frauen mutiger machen wird".

Dieses Gesetz werde "Unruhe und Diskussion" erzeugen - ein erwünschter Effekt, wie Heinisch-Hosek betonte und eine "wirkungsvolle Eigendynamik". Die Betriebsrätinnen und Betriebsräte haben nun mit der Einkommenstransparenz ein wirkungsvolles Instrument in die Hand bekommen, um gegen diskriminierende Lohnungleichheiten vorgehen zu können. Auch könne der betriebliche Einkommensbericht bis zu drei Jahre im Nachhinein eingeklagt werden. "Wir werden unterstützend dabei sein und wir werden die Einhaltung des Gesetzes sehr genau beobachten, damit wir von dem vorletzten Platz, den wir in Sachen Einkommensschere in der EU innehaben, etliche Plätze vorrücken."

Frauensprecherin Gisela Wurm betonte, dass in Österreich zwar seit mehr als 30 Jahren der gleiche Lohn für die gleiche Arbeit gesetzlich festgeschrieben ist, trotzdem aber eine deutliche Einkommensschere (18 Prozent) zwischen Frauen und Männern besteht. "Ich bin davon überzeugt, dass mit diesem Gesetz mehr Gerechtigkeit einziehen wird -auch in den unterschiedlichen Gehaltsbranchen." Es sei gelungen, die Strafen für die Veröffentlichung der Berichte oder Teile daraus von den ursprünglich vom Koalitionspartner geforderten 1.500 Euro auf 360 Euro zu senken. Wurm betonte: "Ich bin überzeugt, dass dieses Gesetz mehr hilft, als vereinzelt an Unkenrufen zu hören ist."

Sozialminister Hundstorfer wies hier darauf hin, dass Betriebsrätinnen und Betriebsräte ja auch derzeit bereits eine Verschwiegenheitspflicht nach dem Arbeitsverfassungsgesetz haben. "Betriebsräte haben ja schon jetzt mit oft sehr viel sensibleren Daten zu tun, daher haben wir diesem Strafrahmen schlussendlich zugestimmt - auch wenn uns gar keine Strafe lieber gewesen wäre." (Schluss) up/sv

