Wellness-Urlaub: Nicht ohne meinen Hund

Auf hunde-urlaub.net gibt es ab sofort besondere Verwöhnhotels für Mensch & Hund

Zwerndorf (TP/OTS) - Jänner, Februar und März - oft Grau in Grau und ohne viele Höhepunkte. Was bietet sich da besser an als eine kleine Auszeit in einem Wellnesshotel? Auf hunde-urlaub.net ist es ab sofort auch für den Hundehalter ganz einfach, das passende Hotel für sich und seinen vierbeinigen Begleiter zu finden. Denn diese Wellnesshotels erlauben nicht nur Hunde, nein, sie haben sich ganz dem Thema Wellness mit Hund bzw. für Hunde verschrieben.

Wer einen Hund hat, hatte es bislang nicht so einfach, das passende Hotel für seinen Wellness-Urlaub zu finden. Diesem Dilemma hat Gabriela Kropitz von hunde-urlaub.net jetzt ein Ende gesetzt. Sie bietet auf der Hunde-Urlaubsplattform ab sofort Wellnesshotels an, in denen Hunde nicht nur erlaubt, sondern WILLKOMMEN sind!

Wohlfühlen mit Hund

Wellness heißt "sich wohlfühlen", und das kann bekanntlich vieles bedeuten. Manch einer wünscht sich eine ausgedehnte Spa-Landschaft mit Schwimmbad, Sauna, Whirlpool, Kosmetik- und Massageverwöhnangebot, der andere vor allem eine schöne Umgebung und Ruhe um innezuhalten. "Wenn beide dazu Hundehalter sind, wollen sie, dass auch der Hund sich wohlfühlt", sagt Gabriela Kropitz.

Hunde WILLKOMMEN!

Das richtige Angebot finden Hundehalter in einem der "Hunde WILLKOMMEN!"-Häuser. Gabriela Kropitz: "Vom Almhüttendorf bis zum Norseedeichhotel, vom Ferienpark mit Beautyzentrum bis zum idyllischen Landhotel findet jeder seinen individuellen Platz zum Wohlfühlen."

Wellness für den Hund

Einen ganz anderen Wellness-Urlauber gibt es aber auch noch. Den, der nicht (nur) Wellness mit seinem Hund machen möchte, sondern vor allem für seinen Hund. "Wir haben Hotels im Angebot, die ein spezielles Wellness-Verwöhnprogramm für Vierbeiner anbieten, von Hundemassage über Hundephysiotherapie bis hin zu Akkupunktur für den Hund." Und in einigen Hotels kann man einfach beides genießen:

Wellness mit und Wellness für Hunde.

Alle Wellnesshotels gibt es jetzt hier:

http://www.hunde-urlaub.net/wellness-mit-hund/

