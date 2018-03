Remler: Verankerung der Kinderrechte in der Verfassung ist gesellschaftspolitischer Meilenstein

Stärkung der Stellung von Kindern als eigenständige Träger grundlegender Rechte ist bedeutender Schritt im Interesse der schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Familienstaatssekretärin Verena Remler bezeichnet die heute, Donnerstag, im Nationalrat zu beschließende Verankerung der Kinderrechte in der Verfassung als "wichtiges Signal für die Stärkung des Schutzes und der Förderung von Kindern in unserer Gesellschaft." Das Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern schaffe nicht nur einen neuen Rahmen für Gesetzgebung und Vollziehung, sondern rücke vor allem auch den Stellenwert der Kinder unmissverständlich in den Mittelpunkt der Gesellschaft.

Zwar seien die Lebensbedingungen für Kinder in Österreich vergleichsweise sehr gut, "dennoch sind kontinuierliche Anstrengungen notwendig, um Kinder vor Gewalt und Ausbeutung zu schützen", betonte die Staatssekretärin.

Remler zeigt sich erfreut, dass der Text auf Basis des sogenannten "Fiedler-Entwurfs" aus dem Österreich-Konvent mit dem heutigen Beschluss zu einem "prägnanten und eigenständigen Teil der österreichischen Verfassung" werde. "Damit verleihen wir dem gesamtgesellschaftlichen Ziel, das Wohl unserer Kinder stets in den Mittelpunkt zu rücken, starken Ausdruck. Es ist mir vor allem wichtig zu betonen, dass durch diese in Zukunft verfassungsrechtlich abgesicherten Grundrechte ein deutlicher Mehrwert für unsere Kinder im Vergleich zum Ist-Zustand entsteht", erklärt die Familienstaatssekretärin im Parlament.

Der Text enthält, gemäß dem Kern der Kinderrechtskonvention, den Schutz und die Fürsorge zum Wohl eines jeden Kindes, das Recht auf Partizipation sowie die Festschreibung des Kindeswohls als zentralen Maßstab für alles Handeln. "Mit diesem weitreichenden Schritt ist Österreich auch international sehr gut aufgestellt", betont Remler weiter.

Im Vordergrund bei der Erarbeitung des Gesetzestextes sei auch immer die Lebendigkeit und Lebbarkeit gestanden: "Ein in der Verfassung verbrieftes Grundrecht prägt das allgemeine Rechtsbewusstsein positiv und stärkt die Verantwortlichkeit für den Schutz unserer Kinder. Oftmals setzen sich jene mit den stärksten Lobbys am besten durch -die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft können also zusätzliche Schubkraft gut gebrauchen", so Remler.

Die Kinderrechte des Bundesverfassungsgesetzes über die Rechte von Kindern seien echte Grundrechte und keine inhaltsleeren Symbole. "Jedes Kind kann sich durch seine gesetzlichen Vertreter beim Verfassungsgerichtshof darauf berufen", stellt Remler die Umsetzbarkeit in den Vordergrund. "Ich bin glücklich, dass Österreich hier nun in der ersten Reihe steht und Kindern auch in der Verfassung jenen Stellenwert zukommen lässt, der ihnen in unserer Gesellschaft zuteil werden sollte."

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

Tel.: 01/40110/4436

http://www.oevpklub.at