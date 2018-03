NÖ Schulmodell für ganz NÖ: "Nein" sagen die Grünen

Weiderbauer: Arroganz der ÖVP Niederösterreich tut SchülerInnen und LehrerInnen nicht gut

St. Pölten (OTS) - Das NÖ Schulmodell flächendeckend? "Genau diese angedachte Vorgangsweise der ÖVP Niederösterreich dokumentiert die Präpotenz der NÖ BildungspolitikerInnen. Hier zählt in erster Linie das politische Standing und erst danach - viel zu spät - wird an das Wohl unserer SchülerInnen und Schüler gedacht", kommentiert der grüne Bildungssprecher Emmerich Weiderbauer den heutigen Vorstoß VP-Heuras'.

Für Weiderbauer ist es "absoluter Nonsens" das NÖ Schulmodell flächendeckend in allen Hauptschulen Niederösterreichs einzuführen. "Während die übrigen Bundeländer die Neue Mittelschule verordnet bekommen, macht Niederösterreich weiter sein eigenes Ding und hat Volksschule, NÖ Schulmodell und Gymansien und vielleicht noch weitere Schulformen - je nach Gemütszustand der Pröll-ÖVP", mutmaßt Weiderbauer nun.

Der grüne Bildungssprecher hält fest: "In der laufenden Bildungsdebatte müssen die verantwortlichen BildungspolitikerInnen versuchen, ein Modell für ganz Österreich zu etablieren. Die Pröll-ÖVP prescht natürlich wieder torpedierend dagegen vor. Für SchülerInnen und LehrerInnen macht das keinen Sinn", so Weiderbauer. Die Grüne Schule wäre die beste und auch schnellste Lösung für das derzeitige Problem. "Ich kann den Koalitionspartnern daher nur empfehlen, die Agenden an die Grünen abzugeben. Wir wissen wie's geht", so der grüne Bildungssprecher Weiderbauer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im NÖ Landtag

Mag. Kerstin Schäfer

Tel.: Mobil: +43/664/8317500

kerstin.schaefer @ gruene.at

http://noe.gruene.at