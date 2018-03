VP-Korosec ad AKH-Kinderklinik: Personalengpässe bei Pflegepersonal sind ein alarmierendes Zeichen

Personalbedarfsberechnung verlangt vorausschauende Planung

Wien (OTS) - Mit Fassungslosigkeit reagiert die Gesundheitssprecherin der ÖVP Wien, LAbg. Ingrid Korosec, auf die jüngsten Aussagen des Pflegedirektors im Wiener AKH, Michael Mittermaier, zur Personalsituation an der Kinderklinik. Besonders schockiert zeigt sich die VP-Mandatarin über Mittermaiers Offenbarungseid, dass man derzeit nicht genau wisse, wie viele Mitarbeiter nötig wären, um die Personalprobleme in den Griff zu bekommen. "Es werden durch den Ausbau der Kapazitäten an der Kinderklinik spätestens Ende 2011 dringend Fachkräfte gebraucht, da kann man es doch nicht dem Zufall überlassen, ob die Dienstposten rechtzeitig besetzt werden können", so Korosec.

Schließung der Kinderambulanz muss verhindert werden

Da der Pflegedirektor eine vorübergehende nächtliche Schließung der Kinderambulanz selbst nicht mehr ausschließen könne, sei es unumgänglich, rasch einen Lösungsvorschlag auf den Tisch zu legen, fordert Korosec. Eine Schließung der Notfallambulanz komme für sie keinesfalls in Frage. Der Argumentation der Personalverantwortlichen, dass man bei der Personalplanung mehr oder weniger von der Tatsache, dass Frühgeborene dank der Medizintechnik bessere Überlebenschancen haben, "überrascht" worden sei, kann die VP-Gesundheitssprecherin absolut nicht nachvollziehen.

Wiener Krankenanstaltenverbund agiert ohne nachhaltige Personalplanung

"Wenn der Pflegedirektor selbst zugibt, dass er diese Entwicklung seit drei bis vier Jahren beobachtet, dann stellt sich für mich die Frage, warum man diesen Trend im Wiener Krankenanstaltenverbund nicht viel früher berücksichtigt hat. Hier wurde von der Stadt Wien, so wie in der Vergangenheit bei den Hebammen, ein massives Problem, das sich abgezeichnet hat, einfach unter den Teppich gekehrt. Wir werden es keinesfalls zulassen, dass Patientinnen und Patienten die Folgen mangelhafter Personalplanung zu tragen haben. Hier ist klares und entschiedenes Handeln der verantwortlichen Kräfte, insbesondere der Wiener Gesundheitsstadträtin, einzufordern", so Korosec abschließend.

