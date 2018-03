Nationalrat - Wittmann: Kinderrechtscharta in Österreich vollinhaltlich umgesetzt

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Verfassungssprecher Peter Wittmann hat am Donnerstag im Parlament darauf hingewiesen, dass die UN-Kinderrechtscharta im österreichischen Rechtsbestand vollinhaltlich umgesetzt ist. "Die Kinderrechtskonvention ist in unserer Rechtsordnung vollständig umgesetzt", so Wittmann. Eine vollständige Übernahme der Charta in den Verfassungsrang, würde in einigen Punkten sogar zu einer Verschlechterung führen, so der Verfassungssprecher. ****

Als Beispiel nannte Wittmann den Artikel 40 der Charta, der die Behandlung des Kindes in Strafrecht und Strafverfahren behandelt. Durch die Übernahme des Artikels, der weit unter europäischem Rechtsstandard liegt, "würde die moderne Judikatur unseres Verfassungsgerichtshofs und des Menschenrechtsgerichtshofes aushebeln. Das würde unseren Kindern schaden."

Die Kinderrechtscharta sei ein "diplomatischer Text", so Wittmann, "der sowohl für Länder wie Nigeria als auch für Österreich Geltung haben muss." Die Formulierung dieser Kinderrechte sei demnach dafür gedacht "Minimalanforderungen in eine Verfassung zu schreiben." Der österreichische Rechtsbestand gehe bereits viel weiter. (Schluss) sa/sc/mp

