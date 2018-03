REWE Group ehrt Absolventen des Jahrgangs 2010 und sucht 700 neue Lehrlinge

Anerkennung von Sozialminister Hundstorfer und Stadträtin Frauenberger

Wiener Neudorf (OTS) - REWE Group zählt zu den größten Arbeitgebern und wesentlichsten Ausbildungsstätten Österreichs: rund 1.700 junge Menschen absolvieren derzeit eine Lehre bei REWE International AG - in ihren Handelsfirmen BILLA, MERKUR, PENNY, BIPA und ADEG sowie in ihren Zentralbereichen. Etwa 400 Jugendliche haben im Jahr 2010 ihre Lehre erfolgreich abgeschlossen und wurden gestern im feierlichen Rahmen des Festsaals im Wiener Rathaus im Beisein von Sozialminister Rudolf Hundstorfer sowie der Wiener Stadträtin Sandra Frauenberger, offiziell vom Vorstand geehrt. Auch in diesem Jahr werden wieder rund 700 neue Lehrlinge aufgenommen - alle Informationen dazu sind unter www.rewe-group.at im Bereich "Karriere" zu finden.

REWE Group räumt dem Ausbildungssystem der Lehre und ihren Lehrlingen einen besonders hohen Stellenwert ein. Dem verlieh das Unternehmen gestern im Rahmen eines feierlichen Festakts zur Ehrung der Absolventen 2010 Ausdruck. Auch Rudolf Hundstorfer, Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz, hob das hohe Engagement bei seiner Rede hervor: "Das Modell der Lehre basiert wesentlich auf dem Engagement der österreichischen Unternehmen, die ihre Verantwortung wahrnehmen, Schulabsolventen einen erfolgreichen Einstig in das Berufsleben zu ermöglichen. Es freut mich zu hören, dass REWE Group auch heuer wieder 700 jungen Menschen die Chance eröffnet, sich über eine Lehre die Basis für einen zukunftssicheren Arbeitsplatz zu schaffen." Wiens amtsführende Stadträtin für Integration, Frauenfragen, KonsumentInnenschutz und Personal Sandra Frauenberger meinte dazu: "Über die aktuelle Schuldiskussion hinaus darf nicht vergessen werden, dass die Lehre nach wie vor ein ganz wesentliches Ausbildungsmodell ist und für viele junge Menschen das Fundament ihrer Karriere darstellt. Lehrlinge können sich in rund drei Jahren sowohl fundiertes Fachwissen als auch praktische Erfahrung die einen optimalen Start ins Berufsleben ermöglichen, aneignen. Umso erfreulicher ist es, dass REWE Group ihre Lehrlinge auch nach ihrem Abschluss weiter unterstützt und fördert."

Mitarbeitermotivation als Schlüssel zum Erfolg

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der REWE Group sind eine tragende Säule des wirtschaftlichen Erfolgs und ihre Förderung ist daher wesentlicher Bestandteil der Unternehmensstrategie, erläutert Frank Hensel, Vorstandsvorsitzender der REWE International AG: "Die wirtschaftliche Dynamik und die vorliegenden Rahmenbedingungen haben sich in den vergangenen zwei Jahren verändert. Diesen neuen Herausforderungen stellen wir uns erfolgreich - es ist heute wichtiger als je zuvor, in allen Bereichen unsere Unternehmens-Potenziale auszuschöpfen, auch über die Förderung unserer Mitarbeiter. Und die Investition in den Nachwuchs ist immer eine Investition in die Zukunft."

Umfassende Förderung und Karrieremöglichkeiten als Qualitätskriterien

REWE Group hat es sich zum Ziel gesetzt, zukünftig noch mehr Führungskräfte als bisher aus den eigenen Reihen zu besetzen. Die Qualität der Ausbildung hat daher oberste Priorität. Dazu Werner Wutscher, als Vorstand der REWE International AG unter anderem für das Ressort Personal verantwortlich: "Karrieren, die einen Lehrling über die Filialleitung und die Rayonsleitung bis ins höchste Management führen, sind bei uns fixer Bestandteil der Personalplanung. Denn unsere Lehrlinge sind die REWE Group Führungskräfte von morgen - ihre Aus- und Weiterbildung ist uns daher ein ganz besonders wichtiges Anliegen. Wir bieten den jungen Mitarbeitern vielfältige Programme an: Neben den hervorragenden Angeboten, die unsere Handelsfirmen für ihre Lehrlinge entwickelt haben, setzen wir mit der 'REWE Group Karriereschmiede' zusätzlich auf eine gruppenübergreifende Ausbildungsplattform, in der Seminare und Veranstaltungen für alle Lehrlinge sowie für alle Lehrlingsausbilder zur Verfügung stehen."

Ein abwechslungsreiches Fest zu Ehren der erfolgreichen Lehrlinge

Die aufwendige Gestaltung des Festes im Wiener Rathaus zeigte deutlich, wie sehr REWE Group ihre jüngsten Mitarbeiter schätzt. Durch den sowohl festlichen als auch unterhaltsamen Nachmittag führte der beliebte Ö3-Wecker-Moderator Robert Kratky. Für Abwechslung sorgten neben der offiziellen Ehrung der anwesenden Absolventen und dem Karriere-Talk mit ehemaligen Lehrlingen auch Gesangstalente aus dem Hause REWE Group selbst, die im Zuge des 2010 ausgeschrieben Wettbewerbs "REWE Group sucht das Showtalent" entdeckt wurden. Sie heizten die Stimmung für den abschließenden Party Show Act der Band 77 Sunset Strip ordentlich an.

Bewerbungsfrist für 2011 und 14 Lehrberufe läuft

Auch in diesem Jahr werden wieder rund 700 Lehrstellen in der REWE Group vergeben. Junge Menschen können eine erstklassige Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann mit den Schwerpunkten Lebensmittelhandel, Feinkostfachverkauf, Parfümerie oder allgemeiner Einzelhandel absolvieren. Weitere gebotene Lehrberufe sind Fleischverkauf, Koch/Köchin, Konditor/in (Zuckerbäcker/in), Lagerlogistik, Großhandelskaufmann/frau, Bürokaufmann/frau, EDV-Systemtechnik und Medienfachmann/frau - Medientechnik. Seit Herbst 2010 bietet das Unternehmen zudem zwei neue Lehrberufe zusätzlich an - die Lehrberufe "Reisebüroassistent/in" und "Medienfachmann/frau - Mediendesign". Detaillierte Informationen dazu sind unter www.rewe-group.at/karriere zu finden.

