Wien Holding/Hafen Wien: Wiencont-Führungsteam komplett

Zipperer und Groiss an der Spitze des Unternehmens

Wien (OTS) - Seit 15. Jänner ist die neue Geschäftsführung der Hafen Wien-Tochtergesellschaft Wiencont Container Terminal GmbH komplett. Die beiden Positionen für die Geschäftsführung der Wiencont wurden im Herbst 2010 neu ausgeschrieben, da der bisherige Geschäftsführer, Mag. Walter Edinger als operativ tätiger Geschäftsführer mit Ende 2010 ausscheidet.

"Das Containergeschäft ist eines unserer wichtigsten Standbeine im Hafen Wien. Mit dem Ausbau des Containerterminals auf eine Kapazität von bis zu 500.000 Containereinheiten sind wir für die Zukunft bestens gerüstet. Die Wiencont ist unser operatives Herzstück im internationalen Frachtverkehr von und nach Wien. Wir freuen uns, Mag.a Karin Zipperer und Robert Groiss nun an der Spitze der Wiencont zu haben. Ich bin überzeugt davon, dass die beiden Logistikprofis die positive Entwicklung des Unternehmens weiter konsequent vorantreiben werden und die führende Rolle der Wiencont weiter ausbauen. Mein Dank gilt aber auch Mag. Walter Edinger, der viele Jahre lang als Geschäftsführer sowohl im Hafen Wien wie auch in der Wiencont die Geschicke des Containergeschäfts höchst erfolgreich gelenkt hat", so Wien Holding Geschäftsführer Komm.-Rat Peter Hanke.

"Es war uns bei der Besetzung dieser Postionen ein großes Anliegen, Erfahrung und neue Impulse zu vereinen, daher freuen wir uns über diese gemeinsame Entscheidung und wünschen diesem Team alles Gute" so Rudolf Mutz, Direktor des Eigentümers Hafens Wien über die neue Geschäftsführung.

Zwei Profis für technische und kaufmännische Belange

Bereits am 1. Jänner 2011 hat Robert Groiss die Agenden des technischen Geschäftsführers übernommen. Groiss ist 46 Jahre alt und seit vielen Jahren im Transportgeschäft tätig. Er ist seit dem Jahr 2002 in der Wiencont beschäftigt und war bisher für den Verkauf des Containergeschäfts an den Standorten in Wien und Krems verantwortlich. Davor arbeitete Groiss bei LKW Walter und dem Mierka Donauhafen Krems. Der Logistikprofi verfügt über profunde Marktkenntnisse im Containergeschäft, die Abläufe in der Wiencont sind ihm seit Jahren vertraut. Er ist ausgebildeter Spediteur und Transportagent. Groiss ist verheiratet und Vater zweier Kinder.

Mit 15. Jänner hat auch die kaufmännische Geschäftsführerin, Frau Mag.a Karin Zipperer, MBA ihre neue Funktion übernommen. Zipperer war zuletzt als Geschäftsführerin der VIE International Beteiligungsmanagement Gesellschaft mbH, einer 100prozentigen Tochter der Flughafen Wien AG, tätig. Die Juristin verfügt über umfassende Erfahrungen in den Bereichen Strategieentwicklung und Erschließung neuer Märkte. Dazu kommt ihr Know-how im Controlling, der Entwicklung und Begleitung von Strukturprozessen und im Management internationaler Partnerschaften. Zu ihrem abgeschlossenen Jusstudium hat Zipperer einen MBA an der Donauuniversität Krems abgeschlossen. Zipperer ist verheiratet und hat ein Kind. "Wir sind besonders stolz, eine Expertin für die Wiencont gewonnen zu haben, die kaufmännische Erfahrung einerseits und Erfahrung im Umgang mit internationalen Partnerschaften andererseits einbringen wird", so Dir. Herbert Szirota, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Wiencont und Geschäftsführer des Hafens Wien.

Wiencont: Wachstum trotz Krise

Die Wiencont ist ein Tochterunternehmen des Hafens Wien, der zur Wien Holding gehört. Die Wiencont betreibt im Hafen Wien eines der größten und modernsten Containerterminals und -depots in einem europäischen Binnenhafen. Zum Unternehmen gehören auch Standorte in Krems, Graz, Wels und Villach.

Trotz schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen konnte die Wiencont im vergangenen Jahr 2010 eine Steigerung im Containergeschäft von mehr als 10 Prozent verzeichnen. Mehr als 320.000 TEU (Standard Container) wurden allein am Standort Wien umgeschlagen. In den Werkstätten der Wiencont wurden im Jahr 2010 auch um 8 Prozent mehr Container repariert als 2009. Auf der Kundenliste der Wiencont finden sich alle namhaften Reedereien, Spediteure, Traktionäre und Operators.

