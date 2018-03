Vladyka: Mikl-Leitner untergräbt Schuldnerberatung in Niederösterreich

Verwirrende Doppelgleisigkeit durch Institut in Wien - professionelle Beratung in Gefahr?

St. Pölten, (OTS/SPI) - Das Team der Schuldnerberatung Niederösterreich mit 24 professionell ausgebildeten BeraterInnen -darunter JuristInnen, dipl. SozialarbeiterInnen und Bankkaufleute -betreut jährlich und flächendeckend im ganzen Bundesland über 6.500 Personen in finanziellen Schwierigkeiten. Finanziert wird diese gemeinnützige GmbH zu

75 Prozent aus Mitteln des Landes Niederösterreich und zu 25 Prozent durch das AMS Niederösterreich. Trotzdem versucht VP-Landesrätin Mikl-Leitner in Kooperation mit dem Wiener Institut für Ehe und Familie eine parallele Beratungsorganisation namens "FinanzCoaching" in Niederösterreich zu etablieren - an deren Kompetenz und Professionalität in dieser Hinsicht Zweifel angebracht sind.

"Die Schuldnerberatung Niederösterreich gilt zu Recht als Vorzeigeberatung in Österreich, kaum ein anderes Bundesland erreicht mit vergleichbaren Einrichtungen solche Beratungs- und Interventionszahlen", so die Sozialsprecherin der SPÖ-Niederösterreich, Landtagsabgeordnete Christa Vladyka: "Umso unverständlicher, dass Landesrätin Mikl-Leitner, Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher mit Finanzproblemen an ein Institut für Ehe und Familie mit Sitz in Wien verweist, das in Niederösterreich nur einmal in der Woche in St. Pölten und einmal im Monat in Korneuburg Beratungen anbietet." Christa Vladyka hat deswegen heute eine Anfrage an die ÖVP-Landesrätin eingebracht: "Da gehören einige Fragen geklärt. Welchen Nutzen hat diese Doppelgleisigkeit für Beratungssuchende? Welche Ausbildung haben die BeraterInnen des Instituts für Ehe und Familie? Wieviel Geld wird seitens des Landes für die Beratungen des Instituts für Ehe und Familie ausgegeben?

Auch die zuständige Soziallandesrätin Scheele begrüßt die geplante Anfrage Vladykas und zeigt sich über die Aktion der VP-Landesrätin ebenfalls verwundert: "Erst vor wenigen Monaten haben wir gemeinsam den Ausbau zu einer flächendeckenden Schuldnerberatung in Niederösterreich beschlossen und konsequent umgesetzt. Letzte Woche, am Donnerstag, den 13. Jänner, habe ich gemeinsam mit der Geschäftsführerin der Schuldnerberatung Niederösterreich GmbH, Frau Dr. Roswitha Mikusch, eine Pressekonferenz zur Bilanz der Beratungstätigkeit 2010 abgehalten und wieder konnte man anhand der Daten sehen, welch großartige Arbeit gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten von diesen ExpertInnen geleistet wird. Für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ist es sehr wichtig, Klarheit zu haben, wo sie sich mit ihren Problemen hinwenden können und wer ihnen bei der Suche nach Lösungen am besten helfen kann. In diesem Zusammenhang möchte ich festhalten, dass Schuldnerberatung ausschließlich in professionelle Hände gehört."

