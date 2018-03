Caritas fordert mehr Mut bei Armutsbekämpfung

Generalsekretär Wachter: "Umkehrschub" in Armutsbekämpfung nötig -Wiener Caritasdirektor Landau: Neueste Zahlen geben "keinen Grund zur Entwarnung"

Wien, 20.01.11 (KAP) Angesichts der heute von der "Statistik Austria" präsentierten Zahlen zur Armutsgefährdung in Österreich fordert die Caritas einen "Umkehrschub in der österreichischen Armutsbekämpfung". Es könne nicht sein, dass es Österreich als Sozialstaat seit Jahrzehnten nicht gelinge, "Gruppen wie Alleinerzieherinnen und Mehrkindfamilien aus der Armutsfalle zu holen", betonte Caritas-Generalsekretär Bernd Wachter in einer Aussendung am Donnerstag. Wenn die Zahl jener Menschen, die in Armut leben müssen, in Österreich trotz vieler Anstrengungen seit Jahren entweder steigt oder stagniere, brauche es "klare Antworten, um hier endlich einen Gegentrend einzuläuten", so Wachter.

"Mehr Mut und mehr Entschiedenheit" bei der Armutsbekämpfung und -vermeidung fordert auch der Wiener Caritasdirektor Michael Landau von der Bundesregierung. Die aktuellen Zahlen zeigten "sehr deutlich, dass kein Grund zur Entwarnung besteht", betonte Landau in einer Aussendung.

Die von der "Statistik Austria" durchgeführte EU-SILC-Studie weist für das Jahr 2009 aus, dass in Österreich rund 12 Prozent der Bevölkerung bzw. eine Million Menschen als armutsgefährdet gelten. Auch die Zahl der manifest Armen sind mit 488.000 Personen (6 Prozent der Bevölkerung) unverändert hoch. Besonders von Armut bedroht sind laut Studie Alleinerziehende, Langzeitarbeitslose oder wenig gebildete Menschen sowie Familien mit mehr als drei Kindern und Menschen mit Migrationshintergrund.

Mehr auf www.kathpress.at (ende) rme/hkl/

nnnn