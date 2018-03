Molterer: Schutz und Sicherheit für unsere Kinder!

ÖVP-Verfassungssprecher begrüßt Verankerung der Kinderrechte in der Verfassung als wichtigen und weitreichenden Schritt

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Es herrscht Konsens darüber, dass eine Gesellschaft daran gemessen wird, wie sie mit den Schwächsten umgeht. Und dazu gehören die Kinder. Wir müssen daher alles dafür tun, dass wir Kindern, die unsere Zukunftshoffnung sind, Schutz und Sicherheit geben. Österreich hat dazu eine lange Tradition und eine klare Rechtsordnung. Das erklärte ÖVP-Verfassungssprecher Abg. Mag. Wilhelm Molterer heute, Donnerstag, im Rahmen der Debatte über die Verankerung der Kinderrechte in der Verfassung und dankte gleichzeitig allen, "die sich an der Diskussion der letzten Monate und Jahre beteiligt haben. "Eine kritische Auseinandersetzung gehört zur Demokratie. Auch dadurch kamen die Kinderrechte stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit", sagte Molterer.

"Der erwähnte Konsens ermöglicht es uns, dass wir heute auf breiter Basis die Verfassung ändern und ein eigenes Bundesverfassungsgesetz für die Kinderrechte schaffen können. Das ist ein guter Weg für Österreich", betonte Molterer weiter.

In der Folge erläuterte Molterer, was es bedeuten würde, "wenn wir wortwörtlich alle Artikel der UN-Kinderrechtskonvention umgesetzt hätten", und trat damit der Kritik der Grünen und mancher Institutionen entgegen:

Im Artikel 20 Absatz 3 der Kinderrechtskonvention wird auf islamisches Recht verwiesen. "Das wollen wir nicht. Bei uns gilt alleine die österreichische Rechtsordnung", so Molterer.

Nach Artikel 38 der Kinderrechtskonvention soll es möglich sein, dass Kinder ab 15 Jahren zu militärischen Einsätzen einberufen werden könnten. "Das wollen wir nicht", betonte Molterer und hält es für ein "fatales Signal, dass die Grünen wider besseren Wissens falsche Informationen geben."

Österreich hat eine lange Tradition von sauberem Wasser. Die UN-Kinderrechtskonvention würde diese Selbstverständlichkeit aber in Frage stellen. "Das wollen wir nicht."

Das Recht auf Bildung steht seit 1964 mit dem Zusatzprotokoll zur Europäischen Menschenrechtskonvention in der österreichischen Verfassung, damit gilt in Österreich sogar Pflicht zur Bildung. "Bei einer Umsetzung dieser Konvention würden wir daher das Sicherheits-und Schutzniveau im Bildungsbereich senken. Auch das wollen wir nicht", unterstrich Molterer.

Der im heutigen Beschluss enthaltene Gesetzesvorbehalt sei darüber hinaus eine selbstverständliche Sache, "die in den Artikeln 13 und 14 der UN-Kinderrechtskonvention auch enthalten ist. Wir vollziehen das somit im österreichischen Recht nach."

"Wir setzen heute einen weitreichenden, wichtigen Schritt. Die Verbesserung der Rechtsordnung für die Kinder ist die eine Seite davon. Das praktische Leben die zweite. Ich will daher heute einen Anstoß geben, dass wir die öffentliche Diskussion fortsetzen. Als klares Signal für eine kinderfreundliche Gesellschaft, die Ja zu Kindern und damit zur eigenen Zukunft sagt", schloss der ÖVP-Verfassungssprecher.

