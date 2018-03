Kinderrechte - BZÖ-Stadler: Jetzt auch echte Verbesserungen wie Anzeigepflicht umsetzen

Wien (OTS) - Das BZÖ stimmt der Verankerung der Kinderrechte in

der Verfassung zu. Der stellvertretende Klubobmann des BZÖ, Justizsprecher Ewald Stadler forderte in seiner heutigen Rede aber, dass jetzt die Kinderrechte auch konkret in Gesetzen umgesetzt werden. "Jetzt müssen die Gesetze die die Jugendwohlfahrt, das Jugendstrafrecht und die Rolle der Kinder im Obsorge- und Besuchsrecht betreffen, geändert werden. Es gibt auch Anpassungsbedarf bei den Kinderrechten der Ungeborenen", so Stadler.

Stadler fordert die Umsetzung der BZÖ-Forderung nach einer generellen und umfassenden Anzeigepflicht bei Verdacht auf Gewalt an Kindern. "Der heutige Beschluss rettet kein Kind. Der echte Härtetest wird sein, wie die Regierung jetzt mit den Kinderrechten umgeht", fordert Stadler eine echte rechtliche Verantwortung. Stadler erinnert daran, dass er seit 1997 eine Anzeigepflicht bei Verdacht auf Kindesmissbrauch fordert. "Das tragische Beispiel des dreijährigen Cain, der mit einem Besenstiel zu Tode geprügelt worden ist und wo der Täter amtsbekannt war, beweist wie wichtig eine Anzeigepflicht ist. Jetzt drohen, außer dem Täter, wieder alle verantwortlichen Personen ungeschoren davonzukommen. Wir müssen endlich echte Gesetze mit echter Verantwortung einführen", verlangte Stadler.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ