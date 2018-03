Grüne Wien/Maresch: Verbesserung der Feinstaubsituation in Wien vorantreiben

Maresch: Ausbau der Parkraumbewirtschaftung vorrangig

Wien (OTS) - "Die Reduktion der Feinstaubbelastung in Wien ist ein vorrangiges Ziel der nächsten Jahre", so der Umweltsprecher der Grünen Wien, Rüdiger Maresch. Die höchsten Überschreitungen der Grenzwerte gibt es an der Messstelle Belgraderplatz, die direkt neben der Hauptbanhofbaustelle liegt. Die dortigen hohen Werte erklären sich zu Großteil aus der Baustellentätigkeit. Am zweitstärksten in Wien ist die Messstelle "Rinnböckstraße" betroffen. Diese liegt direkt neben der

Südosttangente, der Einfluss des Verkehrs auf hohe Feinstaubwerte ist offensichtlich.

"Wenn man das Problem Feinstaub in den Griff bekommen will, wollen wir viel mehr Menschen zum Umstieg vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel bewegen. Im Regierungsübereinkommen wurde der Ausbau und die Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs dezidiert festgeschrieben.

Die Parkraumbewirtschaftung wird unter Einbeziehung der Bezirke ausgebaut. "Leider ist es gerade die ÖVP, die in vielen Bezirken versucht, die Parkraumbewirtschaftung zu verhindern", so Maresch. Auch ein Ausbau des Autobahnringes um Wien, wie ihn die ÖVP fordert, wird mehr Verkehr erzeugen und die Luftsituation verschlechtern. Derzeit erarbeitet die Stadt Wien ein drittes Wiener Feinstaubmaßnahmenpaket.

