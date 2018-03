Nationalrat - Lueger zu Kinderrechten: Recht auf Partizipation ist Beitrag für eine lebendige Demokratie

Positiv einklagbare Rechte für Kinder erstmals umgesetzt

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Kinder- und Jugendsprecherin Angela Lueger bekräftigte heute, Donnerstag, im Nationalrat die Bedeutung der positiv einklagbaren Rechte für Kinder, die heute in den Verfassungsrang gehoben werden. "Wir wollen positiv einklagbare Rechte. Wenn wir diesen Entwurf umsetzen, ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Besonders für behinderte Kinder ist der Anspruch auf besonderen Schutz wichtig", so Lueger. Zudem werde durch das Recht auf Partizipation und Mitbestimmung ein Beitrag für eine lebendige, gemeinsame Demokratie geleistet, sagte Lueger. ****

Österreich war eines der ersten Länder, die die UN-Kinderrechtskonvention ratifiziert haben, dennoch sei die bisherige Situation unbefriedigend gewesen, so die Abgeordnete. "Die Kinderrechtskonvention war zwar Bestandteil der österreichischen Rechtsordnung, war aber nicht unmittelbar anwendbar." Nun werde es erstmals Kinderrechte geben, auf die man sich berufen könne, so Lueger. In Bezug auf die Kritik der Grünen, wonach nicht die gesamte Kinderrechtskonvention übernommen werde, verwies Lueger auf bereits bestehende Verfassungsartikel, die - wie etwa im Bereich Bildung -das bestmögliche Bildungsniveau für Kinder gewährleisten. Es gäbe bereits in der Rechtsordnung enthaltene Garantien im Familien-, Arbeits-, Religions- und Bildungsrecht. In Bezug auf die Kritik am Gesetzesvorbehalt betonte Lueger, dass dieser bereits geltendes Recht sei. (Schluss) pl/sv/mp

