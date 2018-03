Frauenberger begrüßt Bundes-Gleichbehandlungsgesetz

"Prinzip der Freiwilligkeit bringt uns nicht weiter"

Wien (OTS) - Die Wiener Frauenstadträtin Sandra Frauenberger begrüßte heute Donnerstag die Novelle zum Bundes-Gleichbehandlungsgesetz, die im Nationalrat beschlossen wird. Frauenberger bezeichnete sie als wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Die Wiener Frauenstadträtin: "Wir haben mit den im Gesetz verankerten Regelungen endlich ein starkes Instrument, um die Einkommensschere zu schließen." Neben der im Gesetz geregelten Einkommenstransparenz bezeichnet Frauenberger darüber hinaus die Koppelung der öffentlichen Auftragsvergabe an Frauenförderung sowie die Festlegung einer Quote für Führungspositionen und in Aufsichtsräten als die drei wesentlichen Eckpfeiler zur Einkommensgerechtigkeit und Gleichstellung.

Ein gutes Beispiel dafür, dass Quoten wirken, sei die Wiener Stadtverwaltung, so Frauenberger. Seit der Einführung des Wiener Gleichbehandlungsgesetzes im Jahr 1996 müssen Frauen im Magistrat bei der Besetzung von Führungspositionen - gleiche Qualifikation vorausgesetzt - bevorzugt werden, und zwar so lange, bis 50 Prozent der Führungspositionen in Frauenhand sind. Und diese Maßnahme wirkt nachhaltig. Die Zahl der Frauen in den Führungsetagen der Stadt steigt kontinuierlich: 2010 waren bereits 34 Prozent aller Abteilungen in Frauenhand. Zum Vergleich: 1997 waren es nur 5 Prozent.

Wien ist Vorreiterin bei Umsetzung von Gleichstellungsmaßnahmen

Wien setzt außerdem auf ein österreichweit einzigartiges Modell zur Schließung der Einkommensschere. Die öffentliche Auftragsvergabe wird in Wien an frauenfördernde Maßnahmen gekoppelt.

Wien sei nicht zuletzt aufgrund der bereits gesetzten Gleichstellungsmaßnahmen daher auch Vorbild, wenn es um das Schließen der Einkommensschere geht, betonte die Wiener Frauenstadträtin. Das wurde zuletzt auch durch den aktuellen Bericht des Rechnungshofes untermauert. Wien ist mit 22 Prozent das Bundesland mit der geringsten Einkommensdifferenz zwischen Frauen und Männern. Im Österreich-Schnitt beträgt die Differenz 40 Prozent.

Dazu Frauenberger: "So erfreulich diese Entwicklung ist, dennoch ist jedes Prozent Differenz, ein Prozent zu viel. Deswegen sind entsprechende gesetzliche Regelungen unabdingbar, denn alleine mit dem Prinzip der Freiwilligkeit kommen wir nicht weiter."

Obwohl öffentliche Einrichtungen von den neuen Bestimmungen im Bundes-Gleichbehandlungsgesetz nicht erfasst sind, kündigte Frauenberger, die auch Personalstadträtin ist an, dass sich Wien selbstverständlich freiwillig zur Offenlegung der durchschnittlichen Gehälter verpflichten wird. (schluss)gph

