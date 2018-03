EurotaxGlass's feierte 50 Jahre

41. EurotaxGlass's Neujahrsempfang am 19.01.2011

Wien (OTS) - Am 19. Januar 2011 war es wieder so weit: das Wiener Marriott Hotel öffnete seine Pforten, um rund 850 Vertreter der Automobilbranche in einem exklusiven Rahmen zu empfangen. Wie in den vergangenen Jahren war ein ansprechendes Programm geplant, das von der wortgewandten Formel1-Moderatorin Tanja Bauer begleitet wurde. Ein besonderes Highlight bildete die ergreifende Rede von Ehrengast Dr. Christoph Leitl, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich. Eröffnet wurden die Festlichkeiten durch eine Begrüßungsrede von KR Mag. Henrik Kinder, der sich im Rahmen der Veranstaltung auch als Geschäftsführer von EurotaxGlass's verabschiedete. An seine Stelle tritt interimsmäßig Pierre Groll, der seit Jahresanfang als Managing Director Europe für Eurotax tätig ist.

Nach Auftritten von EurotaxGlass's-CEO Pierre Groll, Unternehmensgründer Helmuth H. Lederer, Mag. Ingo Natmessnig, Sprecher der österreichischen Automobilimporteure, und KR Burkhard Ernst folgte eine spannende Diskussion zum Thema Elektro-Mobilität. Unter dem Titel "E-Mobility - eine echte Alternative? Herausforderungen und Umsetzbarkeit des Elektromobilitätskonzepts" wurde unter der Moderation von Christian Kornherr, Herausgeber der Auto Revue, vollblütig diskutiert. Die hochkarätigen Vertreter der Automobilbranche Mag. Ingo Natmessnig und KR Burkhard Ernst lieferten sich ein Wortgefecht mit den Fachexperten Prof. Dipl.-Ing. Dr. Jürgen Stockmar (ehemaliger Entwicklungschef von Audi, Opel und Magna Research) und Dipl.-Ing. Mag. Wolfgang Pell (Leiter der Verbund AG, Innovation, Forschung und Entwicklung).

Im Rahmen der Jubiläumsfeier durfte Eurotax unter anderem folgende Ehrengäste begrüßen: KR Ing. Alfred Stadler (Sprecher des Vorstandes der Wolfgang Denzel Auto AG), Albert Still (Vorsitzender Aufsichtsrat AVAG Holding AG), KR Ing. Josef Schirak (Bundesgremium Fahrzeughandel), Dr. Hans-Michael Piech (Kanzlei Piech), Johannes Hödlmayr MBA (Vorstand Hödlmayr International AG), Mag. Bernhard Denk (GD Mercedes Benz Österreich), Mag. Andreas Kössl (Dir. UNIQUA Group Austria), Prok. Mag. Alexander Struckl (General Motors Austria GmbH), KR Dkfm. Werner Kraus (Präsident ÖAMTC), KR Dr. Heinz Hofer (Präsident ARBÖ) und viele weitere Vertreter der Automobilbranche.

