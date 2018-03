Schittenhelm: Klare Absage der ÖVP-Frauen zu Vorschlag Leitl

Frauen brauchen keine „charakterliche Formung“

Wien, 20. Jänner 2011 (ÖVP-PK) Eine klare Absage erteilte die Bundesleiterin der ÖVP-Frauen, Abg.z.NR Bgm. Dorothea Schittenhelm, dem Vorschlag des Wirtschaftskammer-Präsidenten Christoph Leitl. „Frauen sind die Träger des sozialen Lebens. Ohne ihre Arbeit in der Familie und in den meisten sozialen Einrichtungen wäre das Sozialsystem nicht aufrecht zu erhalten“, so Schittenhelm. „Gerade im Jahr der Freiwilligen muss auch darauf hingewiesen werden, dass Frauen diese Tätigkeiten selbstverständlich, freiwillig und vor allem unentgeltlich leisten!“ ****

„Ein zusätzlicher verpflichtender Sozialdienst kommt für Frauen überhaupt nicht in Frage! Darüber kann erst gesprochen werden, wenn Frauen nicht mehr unter der real existierenden Doppelbelastung von Beruf und Familie leiden! Solange Männer nicht ihren Verpflichtungen in der Familie zu gleichen Teilen wie Frauen nachkommen, ist ein solcher Vorschlag obsolet. Die von Leitl angesprochene charakterliche Formung mag bei den Männern notwendig sein, Frauen haben eine solche – gerade in sozialer Hinsicht – nicht nötig“, erklärt die Bundesleiterin abschließend.

