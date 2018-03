Caritas-Generalsekretär fordert Umkehrschub in der Armutsbekämpfung

Wachter:Rücknahme der Sparmaßnahmen bei Familien, Qualitätsoffensive im Bildungsbereich, Integrationspaket als nachhaltige Notbekämpfung

Wien (OTS) - "Einen Umkehrschub in der österreichischen Armutsbekämpfung" fordert Caritas-Generalsekretär Bernd Wachter angesichts der heute von der Statistik Austria veröffentlichten Zahlen zur Armut in Österreich. Demnach sind in Österreich weiterhin rund eine Million Menschen arm oder gefährdet, in die Armut abzurutschen. Auch die Zahl der manifest Armen sind mit 488.000 Personen (6 Prozent der Bevölkerung) unverändert hoch.

"Es kann nicht sein, dass es dem Sozialstaat Österreich seit Jahrzehnten nicht gelingt, Gruppen wie Alleinerzieherinnen und Mehrkindfamilien aus der Armutsfalle zu holen. Wenn die Zahl jener Menschen, die in Armut leben müssen, in Österreich trotz vieler Anstrengungen seit Jahren entweder steigt oder stagniert, dann braucht es klare Antworten, um hier endlich einen Gegentrend einzuläuten", so Wachter.

So seien die Kürzungen bei Familienbeihilfe und Mehrkindzuschlägen im aktuellen Sparpakte das "falsche Signal zur falschen Stunde", kritisiert Wachter: "Diese Härten gehören angesichts der aktuellen Armutsstatistik dringend zurückgenommen."

Als weitere, langfristig wirkende Notbekämpfung fordert Wachter eine Qualitätsoffensive im Bildungsbereich: "Der Plan, ganztätige Schulformen auszubauen muss wesentlich zügiger angegangen werden. Auch die Nachmittagsbetreuung braucht eine Aufwertung."

Angesichts der überdurchschnittlich hohen Armutsgefährdung von Menschen mit Migrationshintergrund (26 Prozent) sei ein umfassendes Integrationspaket ein weiteres "Gebot der Stunde": "Ohne umfassende Integrationsmaßnahmen in den Bereichen Wohnen, Bildung und Arbeitsmarkt werden wir die Armut nicht in den Griff bekommen", so Wachter.

Die Caritas selbst steht in den 36 österreichweiten Sozialberatungsstellen jedes Jahr rund 50.000 notleidenden Menschen mit Rat und Tat zur Seite. Wachter: "Als Caritas leisten wir Überbrückungshilfe. Den Sozialstaat armutsfest machen muss die Regierung."

