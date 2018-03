ÖVP LPS Rumpold: ÖVP sorgt für sicheres Kärnten,

25 Polizisten aus anderen Bundesländern zurückgeholt, Sicherheitsoffensive von Villach aus für ganz Kärnten.

Klagenfurt (OTS/VP) - "Die ÖVP sorgt für ein sicheres Kärnten", antwortet Landesparteisekretär Achill Rumpold zweitem Landtagspräsidenten Rudolf Schober auf dessen heutige Kritik zum Personalstand der Exekutive. Mit dem Jahreswechsel seien 25 Polizisten aus anderen Bundesländern nach Kärnten zurückgeholt worden. Parallel dazu wurde in Villach mit der City-Streife eine Sicherheitsoffensive gestartet, die auf ganz Kärnten ausgedehnt werden soll, so Rumpold. Die jüngste Statistik zeige auch das Gegenteil von dem, was Schober behauptet. Nämlich einen Rückgang der Kriminialität in Kärnten um mehr als 5 Prozent, erinnert der ÖVP Landesparteisekretär. Rumpold stellt klar: "Das Thema Sicherheit sei nicht für parteipolitisches Abstauben geeignet, wo Defizite auftreten, wird rechtzeitig gehandelt."

