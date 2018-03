FPÖ verlangt Importverbot von deutschem Schweinefleisch

Wien (OTS) - Vor wenigen Tagen wurde Dioxin im deutschen Schweinefleisch nachgewiesen. Südkorea, Russland und China haben bereits ein Importverbot für deutsches Schweinefleisch verhängt. FPÖ-Agrarsprecher NAbg. Harald Jannach und der niederösterreichische FPÖ-NAbg. Leopold Mayerhofer verlangen in der heutigen Nationalratssitzung ebenfalls ein Importverbot sowie Sofortmaßnahmen zur Hilfe für Schweinebauern.

"Die Gesundheit der österreichischen Bevölkerung muss sichergestellt werden", so Jannach und daher sei ein Importverbot von allen deutschen Schweinen, bis der Dioxin-Skandal aufgeklärt ist, unumgänglich.

Mayerhofer sieht durch den massiven Import von deutschem Billig-Schweinefleisch durch fleischverarbeitende Betriebe eine massive wirtschaftliche Gefährdung der österreichischen Schweinebauern. "Die fleischverarbeitenden Betriebe nutzen die derzeitige Preissituation am deutschen Schweinemarkt schamlos aus", so Mayerhofer und "bedrohen so die Existenz von tausenden österreichischen Schweinebauern".

In einer parlamentarischen Anfrage wollen Jannach und Mayerhofer zudem von Landwirtschaftsminister Berlakovich wissen, wie hoch die Förderungen für die österreichischen fleischverarbeitenden Betriebe aus dem Agrarbudget waren. "Den fleischverarbeitenden Betrieben, die die derzeitige Preissituation in Deutschland zum Nachteil der heimischen Schweineproduzenten auszunutzen, auch noch Agarförderungen zu gewähren, ist ein Skandal", so Mayerhofer.

Jannach verlangt zum wiederholten Male eine klare, für den Konsumenten auch verständliche, einheitliche Lebensmittelkennzeichnung. "Es ist aufgrund der derzeitigen gesetzlichen Regelung noch immer möglich, importiertes Fleisch als österreichisches zu verkaufen", erklärt er. "Die Konsumenten werden permanent, bewusst und systematisch getäuscht", so Jannach abschließend.

