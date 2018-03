Pharmaunternehmen Eli Lilly nutzt Geschäftsprozesslösungen von Cognizant zur Steigerung von Vertriebseffizienz und Geschäftserfolg

Teaneck, New Jersey (ots/PRNewswire) - Cognizant , ein

führender Anbieter von Informationstechnologie, Beratungsleistungen und Geschäftsprozess-Outsourcing (Business Process Outsourcing), hat das Unternehmen Eli Lilly and Company, eines der weltweit führenden Pharmaunternehmen, als Kunden gewonnen. Gegenstand der Zusammenarbeit ist es, den Bereich Marketing und Vertrieb des Pharmaunternehmens in den USA effektiver, effizienter und innovativer zu gestalten.

Im Rahmen des mehrjährigen Vertrags wird Cognizant ein Lösungspaket zur Verfügung stellen, das die Bereiche Geschäftsanalysen, Verkaufspersonalplanung, verkaufsorientierte Vergütung, Customer Relationship Management, Reporting, Datenbankdienste und Berichtwesen zur Erfüllung bundesstaatlicher Auflagen abdeckt. Cognizant setzt hierzu sein verbrauchsorientiertes Dienstleistungsmodell - "Business Process as a Service (BPaaS)" -ein.

Auf Basis des BPaaS-Modells wird Cognizant cloud-basierte IT-Infrastruktur und firmeneigene Softwareanwendungen zur Verfügung stellen und das Pharmaunternehmen dabei unterstützen, sein kapitalintensives Modell mit hohen Fixkosten durch eine variable, verbrauchsgesteuerte Kostenstruktur zu ersetzen. Die sich daraus ergebende grössere Flexibilität und Prognosegenauigkeit erleichtert dem Unternehmen die Anpassung an die sich wandelnden Anforderungen im Vertrieb. Die Lösung von Cognizant ermöglicht Lilly zudem, sich verstärkt auf seine Collaboration-Strategie zu fokussieren. Im Rahmen dieser sollen Mitarbeiter, Prozesse und Technologien global besser vernetzt werden, um so die Innovationskraft in Vertrieb und Marketing zu erhöhen.

"Der Ausbau unserer Partnerschaft mit Cognizant bringt uns unserem Ziel wieder einen Schritt näher, in den USA zum Pharmaunternehmen mit der höchsten Kundenausrichtung zu werden", so David Ricks, Präsident von Lilly USA. "Dank der Zusammenarbeit mit dem Branchenführer im Bereich Geschäftsprozesslösungen können wir uns noch besser auf die Bedürfnisse und Erwartungen unserer Kunden konzentrieren - für uns der richtige Weg, in einem immer anspruchsvolleren Umfeld erfolgreich zu sein."

"Wir helfen Lilly USA bei der Transformierung seiner Geschäftsprozesse und stellen dafür eine breite Palette von integrierten Dienstleistungen zur Verfügung. So wollen wir die Flexibilität bei Geschäftsprozessen und deren kontinuierliche Verbesserung sicherstellen. Im Bereich Life Sciences sind Unternehmen derzeit enormem Druck von Seiten der Aufsichtsbehörden und durch die wirtschaftlichen Bedingungen ausgesetzt. Unser BPaaS-Ansatz hilft Lilly dabei, Risiken zu minimieren, flexibel zu agieren und schnell auf die Anforderungen des Marktes zu reagieren", so Nagaraja Srivatsan, Senior Vice President und Leiter des Bereichs Life Sciences in Nordamerika, von Cognizant.

Informationen zu Cognizant

Cognizant ist ein führender Anbieter von Informationstechnologie, Beratungsleistungen und Geschäftsprozess-Outsourcing (BPO). Cognizant richtet sein globales Technologie- und Innovations-Know-how, sein Branchenwissen und seine weltweiten Ressourcen konsequent darauf aus, Kunden in deren Kerngeschäft zu stärken. Mit mehr als 50 globalen Entwicklungszentren und mehr als 100.000 Mitarbeitern (Stand: 1. Dezember 2010) vereint das Unternehmen ein einzigartiges globales Liefermodell mit einer ausgeprägten Unternehmenskultur, die der Kundenzufriedenheit gewidmet ist. Cognizant ist am NASDAQ-100 Index und dem S&P 500 Index notiert und gehört zu den Forbes Global 2000-Unternehmen wie auch zu den Fortune 1000. Zudem zählt Cognizant zu einer der Top IT-Firmen in der "Hot Growth and Top 50 Performers"-Liste von BusinessWeek. Weitere Informationen unter http://www.cognizant.com oder unter http://www.twitter.com/Cognizant.

