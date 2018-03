Regner zu Verbraucherrichtlinie: Rechte der Konsumenten dürfen nicht untergraben werden

Ausmaß der Harmonisierung nicht akzeptabel

Wien (OTS/SK) - Heute, Donnerstag, wurde im Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments über die Verbraucherrichtlinie abgestimmt. Die sozialdemokratische Fraktion konnte dem Entwurf der Kommission keine Zustimmung erteilen, denn, so die SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner, "die Rechte der Konsumenten dürfen nicht untergraben werden". Das Kommissionspapier sieht vor, dass die derzeit bestehenden vier Richtlinien zu einer zusammengefasst werden. "Diese Vereinfachung des Rechts ist natürlich zu begrüßen, was aber keinesfalls akzeptabel ist, ist das Ausmaß der Harmonisierung, das sich die Kommission wünscht", unterstreicht Regner. Sie verweist darauf, dass die neue Richtlinie nicht nur Mindeststandards für die Mitgliedstaaten vorsieht, sondern das nationale Recht ersetzen soll. "Verbraucher in Ländern mit hohen Konsumentenschutzstandards, wie etwa Österreich, müssten dann möglicherweise Verschlechterungen hinnehmen. Wir fordern daher, dass die Nationalstaaten auch weiterhin Regelungen treffen dürfen, die über jene der Kommission hinausgehen", bemerkt die Europaparlamentarierin. ****

Ebenso abzulehnen ist die Forderung der Konservativen, dass bestimmte Bereiche - etwa Finanzdienstleistungen, die im Internet angeboten werden - ausgenommen werden sollen. "Es mag sein, dass es in diesem Bereich bereits Regelungen gibt. Eine neue Verbraucherrichtlinie sollte aber dazu dienen, bestehende Regelungslücken zu schließen", hält Regner fest. Aktuelle Studien hätten gezeigt, dass es immer mehr Betrüger gibt, die sich über Online-Geschäfte bereichern wollen. "Gerade in diesem Bereich müssen wir konsequente Maßnahmen setzen, um die Bürgerinnen und Bürger nachhaltig zu schützen. Es bleibt zu hoffen, dass bis zur endgültigen Abstimmung im Plenum des Europäischen Parlaments noch Verbesserungen vorgenommen werden", bemerkt die stv. Vorsitzende des Rechtsausschusses. (Schluss) sc/mp

