Termine am 21. Jänner in der "Rathauskorrespondenz"

09.00 Uhr bis 15.00 Uhr: Tag der offenen Tür an der Krankenpflegeschule SMZ Süd (10, Kundratstraße 3, Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege am Sozialmedizinischen Zentrum Süd) 10.00 Uhr, Mediengespräch "Europäisches Jahr der Freiwilligentätigkeit" mit Sozialminister Rudolf Hundstorfer/Bürgermeister Dr. Michael Häupl(Präsident des Städtebundes)/Helmut Mödlhammer (Präsident des österreichischen Gemeindebundes) (Rathaus, Roter Salon) (Achtung: Zutritt nur mit gültigem Presseausweis!) 10.00 Uhr, Mediengespräch "Lerntafel" mit StR Oxonitsch (11, Guglgasse 12, Gasometer C, Top C36) 10.30 Uhr, Festakt anl. 5-jähriges Bestehen von Help-U am Karlsplatz mit StRin Wehsely/Drogenkoordinator Michael Dressel/Wiener Linien-Geschäftsführer DI Dr. Michael Lichtenegger (U-Bahn-Station Karlsplatz, Stationsüberwachung, Aufgang Bösendorfer Straße, Informationsstand Help U)

