Nationalrat - Wittmann zu Euro-Haftungsschirm: Keine Volksabstimmung notwendig

Haftungsschirm garantiert Stabilität des Euro und Geld der kleinen Sparer

Wien (OTS/SK) - Aus Sicht von SPÖ-Verfassungssprecher Peter Wittmann ist in Sachen permanenter Euro-Haftungsschirm keine Volksabstimmung notwendig, da der EU-Vertrag und dessen Unterverträge nicht verändert werden. "Wir brauchen hier keine Volksabstimmung. Das sagt der Artikel 50 unserer Bundesverfassung", so Wittmann am Donnerstag im Nationalrat. Das Thema wird durch ein vereinfachtes EU-Vertragsverfahren behandelt. Nicht einmal in Staaten, die normalerweise verpflichtende Volksabstimmungen haben, werde dadurch eine Abstimmung nötig, erläuterte Wittmann. ****

Wittmann kritisierte die unseriöse Debattenführung von Seiten der FPÖ und des BZÖ. "Wenn eintreten würde, was Sie sich wünschen, wäre die Stabilität der Währung gefährdet, das Geld der kleinen Sparer und die Pensionen wären weg", so Wittmann. Auch Österreich habe bereits von der Hilfe durch andere Euro-Staaten profitiert, erinnerte Wittmann an das Jahr 2009. Damals, als osteuropäische Länder in eine Krise geschlittert waren und österreichische Banken hohes Risiko zu tragen hatten, wurden 50 Milliarden Euro zur Ost-Hilfe zur Verfügung gestellt. "Jetzt ist es ja wohl selbstverständlich, dass Österreich seinen Beitrag leistet um den Euro zu sichern", so Wittmann. (Schluss) sa/sv/mp

