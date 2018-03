FSG-Peschek: WKW-Jubelmeldung ist unseriös

ie Zeit ist reif für Lehrausbildungsreform

Wien (OTS/FSG) - "Die heutige Jubelmeldung der Wiener Wirtschaftskammer-Präsidentin Jank ist unseriös und entpuppt sich als 'Kaffesud Lesen'. Es freut uns, wenn es etwas mehr Lehrstellenplätze in der Privatwirtschaft gibt, dennoch sind mit 31. Dezember 2010 laut aktueller AMS-Statistik in Wien 258 offene Lehrstellen und 927 Lehrstellensuchende gemeldet. Zusätzlich befinden sich 4.500 Jugendliche im Rahmen der 'Ausbildungsgarantie' in AMS-Lehrwerkstätten, was deren Notwendigkeit unterstreicht. Jubelmeldungen sind also unangebracht", so Christoph Peschek, Jugendvorsitzender der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) - Wien.

"Wenn aus heutiger Sicht die bereits gemeldeten Lehrstellen für Sommer/Herbst 2011 den aktuell für Sommer/Herbst vorgemerkten Jugendlichen gegenübergestellt werden, dann erinnert dies an Wahrsager, welche in Glaskugeln blicken, um die Zukunft vorauszusagen. Denn natürlich versucht ein Großteil der Jugendlichen, über direkte Bewerbungen an Lehrstellen zu kommen, und ein erheblicher Teil wartet noch den weiteren Schulverlauf ab. Daher sind diese Jugendlichen beim AMS noch gar nicht vorgemerkt. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die prognostizierte Zahl der Wirtschaftskammer mehr als unseriös ist", so der Junggewerkschafter zum angeblichen Höhenflug bei den offenen Lehrstellen.

"Nachdem die Wiener Jugendlichen durch die WKW beschimpft wurden, ist offenbar die Zukunftsforschung das neue Betätigungsfeld. Wichtiger wäre allerdings, gemeinsam eine echte Lehrausbildungsreform unter dem Motto 'Mehr Qualität und Quantität' anzugehen. Ein Berufsausbildungsfonds, externe Qualitätskontrollen (die Lehrlingsstelle von der Wirtschaftskammer abzusiedeln und in eine unabhängige Institution umzuwandeln), verpflichtende betriebliche Ausbildungspläne unter Einbeziehung der BetriebsrätInnen bzw. JugendvertrauensrätInnen sowie die Ausweitung der Berufsschulzeit inklusive Matura am Ende der Lehrausbildung sind die Bausteine für die Lehre der Zukunft", so Peschek abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Florian Zuckerstätter, Telefon: 0664 61 45 675, Internet: www.fsg.at, www.gdgfsg.at