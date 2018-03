Umwelt - SP-Valentin an ÖVP: "Stadt Wien schnürt bereits 3. Maßnahmenpaket zur Feinstaubreduktion"

ÖVP-Forderungen überholt, Vielzahl von Anti-Feinstaub-Maßnahmen längst umgesetzt

Wien (OTS/SPW-K) - Die Stadt Wien kämpft seit vielen Jahren auf allen Ebenen gegen den Feinstaub, es wurden bereits zwei umfassende Maßnahmenpakete umgesetzt. Am dritten Paket wird gerade intensiv gearbeitet", erklärt SPÖ-Gemeinderat Erich Valentin, Vorsitzender des Umweltausschusses der Stadt Wien die aktuelle Situation.

Ein Blick in die Nachbarländer zeigt, dass auch diese mit Feinstaubbelastung kämpfen und das Jahr 2010 europaweit generell ein starkes Feinstaubjahr war, die Hintergrundbelastung ist in ganz Europa enorm. Das zeigt auch ein Blick auf Messstellen in verkehrsarmen Bereichen wie im burgendländischen Illmitz, wo im Naturschutzgebiet im letzten Jahr an 37 Tagen Überschreitungen zu vermerken sind, genauso wie in der Lobau, wo dies an 32 Tagen der Fall war. "Die Witterungsverhältnisse mit langen kalten, trockenen Perioden bedingen den Ferntransport über viele Kilometer vor allem auch aus den östlichen Nachbarländern", sagt Valentin bezugnehmend auf eine Studie der TU Wien.

"Wien stellt sich der Herausforderung der Feinstaubbekämpfung seit Jahren und bekämpft den hausgemachten Feinstaub. Fakt ist aber, dass laut Studien der TU Wien drei Viertel des Wiener Feinstaubs durch Ferneintrag nach Wien kommen", so Valentin. Das selbst verursachte Viertel bekämpft Wien sehr intensiv mit einer Vielzahl von Maßnahmen.

"Die ÖVP fordert heute Maßnahmen, die längst umgesetzt sind, wie etwa die Optimierung des Winterdiensts. In diesen hat Wien 8 Mio Euro investiert, ist auf moderne Salzsoletechnik umgestiegen und konnte damit den Streusplitt dramatisch reduzieren, von noch über 22.000 Tonnen im Jahr 2003 auf rund 3.000 im Jahr 2009. Zudem wird bei Schönwetterperioden rasch und feucht eingekehrt, auch schon bei Minustemperaturen, um die Staubbelastung zu minimieren", stellt Valentin in Richtung der heutigen Forderungen von ÖVP-Gemeinderat Stiftner klar, der vermutlich die vielen erfolgreichen Entwicklungen der letzten Jahre verschlafen hat. Dass Stiftner gerade Berlin als Beispiel für die Reformierung der Winterdienstbestimmungen heranzieht sei mehr als amüsant, wenn man an das Niveau der winterlichen Betreuung der Straßen in Berlin im Vergleich zu Wien denke: "Nur nebenbei bemerkt waren auch die Überschreitungstage in Berlin im feinstaubstarken Jahr 2010 weit über 50", sagt Valentin.

Auch die ÖVP-Forderung nach Förderung der E-Mobilität ist überholt, Wien fördert schon lange alternative Antriebsformen. Erst letzte Woche wurde die Verlängerung der E-Bike-Förderung inklusive Förderung der Nachrüstung herkömmlicher Fahrräder mit einem E-Motor um insgesamt 300.000 Euro im Umweltausschuss beschlossen. Auch ist die Forcierung der E-Mobilität generell beschlossene Sache der neuen rot-grünen Regierung, hier wird intensiv gearbeitet, auch am Ausbau der Infrastruktur. Auch überregional arbeitet Wien längst eng mit den Nachbarn zusammen, denn Luft kennt keine Grenzen. "Wien setzt sich auch seit langem dafür ein, dass die Umweltförderung des Bundes für Anti-Feinstaubmaßnahmen in den östlichen Nachbarländern eingesetzt wird. Denn die von der ÖVP heute geforderte Studie nach dem Einfluss des Ferntransportes gibt es längst: "Wien arbeitet mit der Wissenschaft eng zusammen, vor allem mit der TU und dem Umweltbundesamt und es liegen die entsprechenden Studien zum Ferntransport längst vor", sagt Valentin. Es sei erschütternd, wie gering das Wissen bei der ÖVP zu diesem Thema sei. "Immer nur jammern und fordern, aber nie konstruktiv sein, das ist halt das Markenzeichen der Wiener ÖVP", stellt Valentin fest.

Auch die Forderung nach Ausbau der Öffis ist in Wien längst erfüllt. "Das öffentliche Verkehrsnetz wird permanent ausgebaut. Der Modal-Split in Wien ist vorbildlich - so sind bereits über zwei Drittel der Wienerinnen und Wiener öffentlich, mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs. Nur ein Drittel fährt mit dem PKW. Allein Wiens U-Bahn-Netz spart 50 Tonnen Feinstaub jährlich", erläutert Valentin. Das 2008 verhängte Fahrverbot für EURO 0-LKWs, also die besonders alten Stinker, bringt 1,9 Tonnen Feinstaubreduktion. Mit der Raffinerie Schwechat konnte man den Einbau modernster Filteranlagen umsetzen und dadurch jährlich 31 Tonnen Feinstaub und 1.400 Tonnen Nox, eine Feinstaubvorläufersubstanz einsparen.

Der Ausbau der umweltfreundlichen Fernwärme auf über 50 Prozent Marktanteil bis zum Jahr 2020 oder die Förderung von Alternativenergien stellen wichtige weitere Maßnahmen im Kampf gegen den Feinstaub dar. "Wien fördert die Solarenergie mit 1 Mio Euro im Jahr, auch das sollte Gemeinderat Stiftner eigentlich wissen", so Valentin.

Auch im Bereich des Wohnbaus trage Wien etwa durch die thermisch-energetische Wohnhaussanierung oder ökologische Baustellenabwicklung wie beim Projekt RUMBA (Richtlinien für umweltfreundliche Baustellenabwicklung) zur Reduktion von Feinstaub bei, erinnert Valentin. Nach der Umsetzung von zwei Maßnahmenpaketen der Stadt Wien zur Feinstaubbekämpfung in den letzten Jahren wird derzeit bereits ein weiteres Maßnahmenpaket geschnürt. Auch in diesem werden alle Verursachergruppen erfasst werden. "Feinstaub hat viele Quellen, es gibt keine Patentlösung, sondern nur eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen bringt Erfolge. Fakt ist, dass beim Feinstaub alle zugleich Opfer als auch Täter sind und jeder einzelne einen Beitrag leisten kann und leisten muss - alle Maßnahmen nur krankjammern und unsachlich kritisieren, wie die ÖVP es tut, ist eindeutig zu wenig", betont Valentin.

