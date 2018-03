Stummvoll: Euro ist preisstabiler als Schilling

ÖVP-Finanzsprecher: Euro-Volksabstimmung wäre Politspektakel

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Wenn wir hier über den Euro diskutieren, so geht es nicht um "irgendeine europäische Währung", sondern um unser Geld. Unsere Löhne, unsere Pensionen, unsere Sparguthaben sind in Euro. Alles, was wir zur Sicherung des Euro unternehmen, machen wir auch zum Schutz der kleinen Sparer und zur Erhaltung der Kaufkraft von Löhnen und Pensionen. Das sagte heute, Donnerstag, ÖVP-Finanzsprecher Abg. Dr. Günter Stummvoll im Rahmen der Europastunde des Nationalrats.

"Eine Volksabstimmung darüber, ob der Euro und damit unsere Löhne, Pensionen und Sparguthaben stabil bleiben sollen, ist für mich eine klassische No-na-Frage und damit ein Politspektakel", so Stummvoll zu Strache.

Stummvoll verwies in seiner Rede auf ein Interview des Notenbank-Gouverneurs Nowotny, der darin sagt: "Der Euro erfüllt seine Funktion, was die Preisstabilität betrifft: In den zehn Jahren seit seiner Einführung lag die Inflationsrate in Österreich durchschnittlich bei 1,7 Prozent, in den zehn Jahren davor waren es 2,2 Prozent Geldentwertung. Der Euro ist damit eindeutig preisstabiler, als es der Schilling war." - "Eine tolle Leistungsbilanz", so Stummvoll dazu. "Mit dem Euro sind wir in einer starken europäischen Gemeinschaft. Reden wir keine Krise des Euro herbei." Stummvoll räumte aber ein, dass eine gemeinsame Währung ohne gemeinsame Wirtschaftspolitik ein "historisches Experiment" sei. Deshalb gelte es, wirtschaftspolitisch näher zusammenzurücken.

Konkret nannte der Finanzsprecher drei Maßnahmen: Notwendig sei eine Effizienzsteigerung des Rettungsschirms, ein dauerhafter Stabilitätsmechanismus und eine Verschärfung des Stabilitätspakts, wobei man zusätzliche wirtschaftspolitische Kriterien wie zum Beispiel die Wettbewerbsfähigkeit mit einbeziehen müsse. Und selbstverständlich müssten die betroffenen Länder ihre Hausaufgaben erledigen. Die Finanzmärkte würden die Glaubwürdigkeit der Politik testen. Es werde erst dann wirklich Ruhe einkehren, wenn die betroffenen Länder wie Griechenland, Island oder Portugal ihre Staatsfinanzen saniert haben.

