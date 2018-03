Grüne Mariahilf: Großbaustelle Ganslwirt muss umweltfreundlich gestaltet werden

Wien (OTS) - In der gestrigen Sitzung der Mobilitätskommission in Mariahilf stellte sich heraus, dass die Richtlinien der Stadt Wien für eine umweltfreundliche Baustellenabwicklung, kurz RUMBA genannt, leider keine Gültigkeit haben werden. "Wir verlangen, dass die Regelungen der Stadt Wien für umweltfreundliche Baustellenabwicklung eingehalten werden. Baustellen wie jene beim Ganslwirt dürfen keine Belastung für die AnrainerInnen darstellen", so die Bezirksvorsteherin-Stellvertreterin von Mariahilf, Susanne Jerusalem.

Mehrfach wurde von Seiten aller Fachleute betont, dass es technisch unmöglich sei, die Zu- und Abfahrt der LKW auf der Gürtelseite zu organisieren, alle Fahrten werden daher in den Bezirk hineinführen und zu beträchtlicher Belästigung der AnrainerInnen führen. Die Grünen sind aber der Meinung, dass gerade diese Baustelle den Richtlinien für eine umweltfreundliche Baustellenabwicklung unterliegen sollte. "Man kann Emissionen, Staub und Lärm reduzieren. Die Erarbeitung von Richtlinien für eine umweltfreundliche Baustellenabwicklung sind erfreulich. Mariahilf sollte davon profitieren", so Jerusalem, die einen entsprechenden Antrag in der Sitzung der Bezirksvertretung ankündigt.

