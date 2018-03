Handel zur Plastiksackerl-Diskussion: Kooperation statt Polemik

WKÖ-Aichinger verlangt Versachlichung der Diskussion über Kunststofftragetaschen - hohe österreichische Umweltstandards garantieren ordnungsgemäße Verwertung

Wien (OTS/PWK030) - "Die Diskussion darüber, ob die Verwendung

von Plastiksackerln in Österreich eingeschränkt werden soll, läuft in die komplett falsche Richtung", erteilt der Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Fritz Aichinger, dem Ruf nach einem generellen Verbot der Kunststofftragetasche eine entschiedene Absage.

"Die vorgebrachten Argumente für ein Plastiksackerlverbot in Österreich sind polemisch und unsachlich. Sie haben nichts mit den hohen umweltrechtlichen Standards in Österreich zu tun. Im Gegenteil:

Bei uns ist sichergestellt, dass Plastiksackerl weder in Gewässern noch auf der Deponie landen." Denn für den Handel gilt: "Jedem österreichischen Sackerl seine ordnungsgemäße Verwertung."

Kunststofftragetaschen werden in Österreich entweder recycelt oder - etwa in Müllverbrennungsanlagen - thermisch verwertet. "Gäbe es im Restmüll keine Plastiksackerln, müsste Öl als Brennstoff beigegeben werden, was man sich durch diese Verwertung des Sackerls erspart", bringt es Aichinger auf den Punkt. Außerdem würden viele Konsumenten, die das Plastiksackerl aus dem Handel als Müllsack verwenden, ohne dieses Plastiksackerl eigene Müllsäcke kaufen müssen. Derzeit wird die Kunststofftragetasche also in der Regel mindestens dreimal genutzt: als Tragehilfe, Müllsack und Brennstoff. Wenn Konsumenten ein und dasselbe Sackerl mehrmals zum Einkaufen verwenden, erhöht sich diese Nutzungshäufigkeit nochmals. Darüber hinaus hat die Kunststofftragetasche für den Konsumenten gegenüber dem Papiersackerl den Vorteil besonderer Stabilität, vor allem auch bei nassem Wetter.

Doch es gibt auch Optimierungsmöglichkeiten: Der Handel greift den konstruktiven Vorschlag von Umweltminister Berlakovich auf und begrüßt eine Kooperation zur weiteren Steigerung des verantwortungsbewussten Umgangs mit den Ressourcen und Maßnahmen zur Stärkung des Umweltbewusstseins. Der Handel wird alle qualitativ gleichwertigen Alternativen sorgfältig prüfen. "Die Konsumenten sind die Könige - sie werden letztlich entscheiden, welche Tragehilfen sie beim Einkauf verwenden", so Aichinger abschließend. (AC)

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich

Bundessparte Handel

Dr. Roman Seeliger

T 05 90 900 3347

E roman.seeliger @ wko.at