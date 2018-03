Bures und Mitterlehner bestätigen eindrucksvoll Klimaversagen

Wien (OTS) - "Mit ihren untauglichen Rechtfertigungsversuchen

haben die Bundesminister Bures und Mitterlehner heute eindrucksvoll bestätigt, dass sie Hauptverantwortung für Österreichs Versagen bei der Erreichung der Klimaziele tragen", so kritisiert Wolfgang Rehm Sprecher der Umweltorganisation VIRUS die Priöritätensetzung der Bundesregierung.

VIRUS bemängelt, dass die Verkehrsministerin den Bahnsektor vorwiegend durch die Brille von Baumaßnahmen sieht. "Das dient vor allem der Betonwirtschaft, aber auch sinnvolle Investitionen verlieren ihren Zweck, wenn gleichzeitig der Betrieb im Personen und Güterverkehr massiv zurückgefahren wird," so Rehm. Wegen der sinnlosen Milliardentunnel würde zwar das Asfinag-Bauprogramm im Vergleich bescheidener aussehen, dies könne jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass das verkehrswissenschaftlich nicht begründete Wunschkonzert der Landeshauptleute zusätzlichen Verkehr induziert und Treibhausgasemissionen steigert. "Sogar bei der Linzer Süd-West-Tangente A26 - auch bekannt als Westring - ist anstelle der angekündigten Streichung wieder nur der bekannte Kuhhandel herausgekommen," so Rehm. Das große Versäumnis des Wirtschaftsministers hingegen liege laut VIRUS in der fehlenden Schwerpunktsetzung auf die Eindämmung des Energie- und Elektrizitätsverbrauchs.

Besonders transparent sehen die Umweltschützer die Untätigkeit in der Frage der Mineralölsteuer. "Hier wollen die Minister die Einnahmen aus dem Tanktourismus nicht verlieren, dabei könnte eine Erhöhung den Einnahmenausfall kompensieren, wenn sie massiv genug ausfällt," so Rehm. Die Zusatzwirkung wären laut VIRUS ein starker Lenkungseffekt bei der Verkehrsmittelwahl und ein wesentlicher Beitrag zur Sanierung der Kyoto-Bilanz. "Die fortgesetzte Weigerung der Schlüsselressorts konsequent zu handeln ist ein Offenbarungseid, dass der Klimaschutz in Österreich weiterhin nur letztrangige Prioriät genießt. Mit einer derartig trotzig-resignativen Einstellung bleibt beim Klinaschutz Hopfen und Malz verloren, der Umweltminister hingegen darf weiter alles ausbaden," so Rehm abschließend.

