SPÖ Schober: Mit der anstehenden Pensionierung von 200 Polizisten in Kärnten drohen massive Nachwuchsprobleme

ÖVP-Ministerin Fekter hält es für unnotwendig für neue Polizeiausbildungskurse zu sorgen. ÖVP-LR Martinz sieht untätig zu. SPÖ kündigt Dringlichkeitsantrag im Landtag an.

Klagenfurt (OTS) - Für Verunsicherung in den Bezirken Völkermarkt und Klagenfurt-Land sorgt die vor wenigen Tagen angekündigte Auflösungen von ehemaligen Grenzdienststellen und die damit verbundene Verschiebung von Planstellen der Exekutive. "Bei den Polizeiinspektionen Bleiburg und Ferlach werden ab 1. Juli weitaus weniger Polizistinnen und Polizisten ihren Dienst versehen, als bisher. Ich gestehe natürlich auch anderen Bezirken und vor allem den beiden Städten Klagenfurt und Villach die dringend benötigten Beamten zu, aber nicht, wenn es auf Kosten der übrigen Bezirke geht ", zeigt 2. Landtagspräsident Rudolf Schober auf. Diese "Loch auf, Loch zu"-Politik sei durchschaubar und keine wirkliche Lösung, so Schober.

"Die Ergebnisse dieser verfehlten Politik, für die ÖVP-Ministerin Fekter zuständig ist, und der ÖVP-LR Martinz ohnmächtig zu sieht, sind das Ansteigen der Kriminalität, sinkende Aufklärungsziffern und ein ebenfalls sinkendes subjektives Sicherheitsgefühl der Menschen", übt Schober heftige Kritik.

Obwohl von den Dienstnehmervertretern mehrfach auf die natürlichen Abgänge durch Pensionierungen in den kommenden Jahren aufmerksam gemacht, hält es Fekter nicht für notwendig neue Grundausbildungskurse einzuberufen. "Das Verhalten Fekters ist eine Farce, den es gäbe genügend junge Frauen und Männer die bereits auf der Warteliste stehen und gerne Polizistinnen und Polizisten werden möchten", weiß Schober.

Ein Blick in die Altersstruktur zeigt, dass alleine in Kärnten in den nächsten Jahren über 200 Exekutivbeamte in den Ruhestand treten werden. "Um den Abgang abzudecken reichen die momentan in Ausbildung befindlichen jungen Leute keinesfalls aus. Um auf das Problem aufmerksam zu machen, bringen wir in der nächsten Landtagssitzung einen Dringlichkeitsantrag ein, in dem wir mehr Grundausbildungskurse für Beamte fordern", kündigt Schober abschließend an.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Kärnten

Klagenfurt