Neues Starbucks-Logo: Was würden Sie tun?

Marina Del Rey, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Der 40.

Geburtstag des Starbucks Coffee und das damit verbundene Neudesign dessen Logos gehen durch die internationale Presse. Zu diesem Anlass stellt die Graphikdesign- und Crowdsourcing-Website http://www.DesignContest.com nun die Frage an seine Designer "Könnten Sie es besser?". Am Dienstag hat die Website ihren neuesten Community-Contest herausgebracht, der darin besteht, Designer dazu anzuspornen, ein besseres Logodesign für Starbucks zu entwerfen. Laut der Verwaltung von DesignContest.com "handelt es sich um einen Fun-Contest, an dem alle Designer teilnehmen können. Die meisten Designer haben eine Meinung zum neuen Starbucks-Logo, und das ist ihre Chance, uns zu zeigen, was sie anstelle dieses Logos entworfen hätten."

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20110119/LA32120LOGO)

DesignContest.com, eine Graphikdesign- und Crowdsourcing-Website, verbindet Unternehmen, die nach einem Design suchen, mit erfahrenen und talentierten Graphikdesignern weltweit. Wenn ein Geschäftsinhaber einen Contest auf der Website veranstaltet, haben sie Zugang zu tausenden vorqualifizierten Designern. DesignContest.com erklärt:

"Wenn Sie einen einzigen Designer für Ihr Projekt engagieren, haben Sie Glück, wenn Sie 4 oder 5 einzigartige Konzepte zur Auswahl haben. Veranstalten Sie jedoch einen Design-Contest, bekommen Sie Hunderte davon!". Die Website veranstaltet nicht nur Design-Contests, sondern bietet auch ein Diskussionsforum, Seminare, die neuesten Nachrichten und Schlagzeilen im Bereich Design und Fun-Community-Contests für Designer, die ihr Portfolio ausbauen und ihre Fähigkeiten anbringen wollen, was die Website zu einer ausgezeichneten Ressource für Designer sowie Unternehmer macht.

Laut DesignContest "ist die Nachricht über das Neudesign des Starbucks-Logos ganz neu, und unsere Designer können es kaum erwarten, zu zeigen, was sie anders gemacht hätten." Der Neudesign-Contest für das Starbucks-Logo steht in keinster Weise in Verbindung mit der Starbucks Coffee Company, doch DesignContest.com gibt zu: "Wenn Starbucks sich für eine der Entwürfe unserer Designer interessiert, wäre es uns eine grosse Freude, Starbucks mit diesem Designer in Verbindung zu setzen!"

Der Community-Contest für das Neudesign des Starbucks-Logos wird 2 Wochen dauern. Danach werden Mitglieder der Website ihre Stimme für ihren Favoriten abgeben. Die Designer, die die ersten drei Plätze belegen, erhalten einen Preis von 300 $, 150 $ und 75 $, der jeweils von DesignContest.com ausgezahlt wird.

Um Mitglied zu werden, geben Sie Contests ein. Möchten Sie selbst einen Logo-Design-, Website-Design- oder einen anderen Graphikdesign-Contest starten, besuchen Sie www.DesignContest.com oder melden Sie sich telefonisch unter der Nummer 1-888-906-1888.

Rückfragen & Kontakt:

CONTACT: DesignContest, 1-888-906-1888