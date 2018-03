Weitere Fortschritte in Richtung Chancengleichheit

300 Teilnehmerinnen beim Frauen-Neujahrsempfang des Landes Vorarlberg

Götzis (OTS/VLK) - "Unsere vielfältigen Bemühungen in Richtung Chancengleichheit der Geschlechter machen zwar Fortschritte, aber am Ziel sind wir noch längst nicht." Das sagte Landesrätin Greti Schmid heute, Mittwoch, in Götzis vor rund 300 Teilnehmerinnen beim Neujahrsempfang des Landes für Frauen.

Dank der engagierten Umsetzung des regionalen Aktionsplanes für die Gleichstellung von Frauen und Männern sei es gelungen, die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern und die Aufstiegschancen für Frauen im Erwerbsleben zu erhöhen, betonte Schmid: "Dennoch bestehen die wesentlichen Herausforderungen weiterhin darin, die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen zu reduzieren und Nachteile für Frauen im Pensionserwerb zu beseitigen."

In Sachen Bildung haben die Frauen längst aufgeholt: Maturaklassen und Uni-Hörsäle sind meist überwiegend weiblich besetzt. Aber in Sachen Berufswahl gelte es Mädchen und junge Frauen stärker zu motivieren, sich auch in traditionell männlich dominierten Berufen zu versuchen, so Schmid. Zudem sei es wünschenswert, noch mehr Frauen für eine aktive Mitwirkung in der Politik zu gewinnen.

Auf die gesellschaftlichen Veränderungen zu reagieren, ist eine dauernde Herausforderung und ein laufender Prozess, betonte Schmid:

"Wir sind auf einem guten Weg und werden auch in Zukunft gemeinsam an der Verbesserung der Rahmenbedingungen für Frauen arbeiten. Wir müssen uns aber auch dafür einsetzen, dass die Familien- bzw. Erziehungsarbeit in unserer Gesellschaft besser bewertet wird." Diese wichtige Aufgabe, die mit großen Herausforderungen verbunden ist und meist von Frauen übernommen wird, verdiene Anerkennung und eine entsprechende Bewertung.

Das Jahr 2011 steht auch im Zeichen eines frauenpolitischen Jubiläums: Vor genau 100 Jahren fand in Wien die erste große Demonstration für die Rechte von Frauen statt. Es war der Beginn einer kämpferischen Frauentradition, die jedes Jahr am 8. März, dem Internationalen Frauentag, die Anliegen der Frauen in die Öffentlichkeit trägt.

